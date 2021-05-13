«Таких цен на древесину никогда не было!» 2 13.05.2021, 9:59

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Что происходит с торговлей деревом в мире и Беларуси?

Древесина продолжает дорожать во всем мире — таких высоких цен еще никогда не было. Катализатором повышения стоимости выступил американский рынок, где цены на пиломатериалы за год взлетели в 4,3 раза, сообщает РБК. Эксперты издания связывают это с бумом строительства деревянных домов в США в условиях пандемии коронавируса и прогнозируют, что высокие цены сохранятся минимум до конца 2022 года.

Для стран, обладающих значительными лесными ресурсами (в том числе Беларуси), такая ситуация является благоприятной: можно хорошо заработать на экспорте. Но не обернется ли ажиотаж на мировом рынке дефицитом древесины на внутреннем?

«Такой цены еще никогда не было»

Как пишет РБК, на фоне бума строительства деревянных домов в США и ограничения поставок из Канады цены на пиломатериалы за год взлетели в 4,3 раза — с 330 до 1420 долларов за тысячу досочных футов. Это соответствует 917 долларам за 1 кубический метр. Гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев в комментарии изданию заявил, что «такой цены еще никогда не было».

Цены на пиломатериалы бьют рекорды не только в США: они растут в Китае и Европе. Эксперты называют несколько причин резкого роста цен на древесину и пиломатериалы:

высокие темпы роста спроса в DIY-каналах (магазины товаров для дома), отложенный спрос на новое жилье, экономия на отпусках позволили потребителям заняться строительством, ремонтом и покупкой нового жилья;

дешевые и доступные деньги плюс пандемия в США привели к локальному буму строительства, где используется много древесины и пиломатериалов, соответственно, спрос на них резко вырос;

на протяжении последних десяти лет Канада постоянно снижает объемы переработки и заготовки леса. В этой стране были достаточно большие вырубки лесов, пораженных жучком. Сейчас они перешли на более экономный режим рубки, за десять лет закрыто более 40 перерабатывающих предприятий. Это все существенно снизило объемы экспорта пиломатериалов из Канады в США. Причем раньше падение экспорта из Канады было синхронизировано со снижением спроса в США.

На фоне роста спроса на пиломатериалы в США возникли проблемы на стороне предложения — лесопильные заводы работают на полную мощность и возможность значительного увеличения производства ограничена.

К тому же, как отмечают эксперты издания, из-за пандемии по всему миру возникла острая нехватка грузовых автомобилей и контейнеров, при этом цены на них подскочили в два раза. Вводимый карантин в разных странах привел к тому, что одни предприятия закрываются на карантин в разное время.

Что будет с ценами?

Эксперты РБК считают, что такие высокие ставки точно продержатся до конца 2021 года. Коррекция со снижением будет, скорее всего, с начала нового строительного сезона. Впрочем, это не единственный прогноз. Есть мнение, что древесина продолжит дорожать и высокие цены продержатся минимум до конца 2022 года.

Так, Алексей Богатырев считает: сейчас нет никаких факторов для снижения цен. Крупнейший в мире покупатель пиломатериалов хвойных пород Китай (в 2019 году импортировал около 28 млн куб. м, из них 17 млн куб. м из России) с 2022 года будет резко наращивать импорт пиломатериалов, а это даст еще один толчок к росту цен.

Из-за конфликта с Австралией, которая обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе, Пекин прекратил закупать у нее древесину, а со следующего года вводится полный запрет на экспорт необработанной или грубо обработанной древесины из России.

Россия в 2020 году экспортировала в Китай около 6 млн куб. м круглого леса (прогноз на 2021 год около 5 млн куб. м, экспорт снижается из-за роста пошлин на экспорт кругляка), Австралия — 4,5 млн куб. Таким образом, в 2022 году с китайского рынка исчезнет как минимум 9 млн куб. м, что соответствует дефициту примерно на 4,5 млн куб. м пиломатериалов.

— Таким образом, экспортеры могут в следующем году предлагать для Китая любые цены на пиломатериалы, — заключает он. По словам эксперта, в целом в мире наблюдается глобальный дефицит древесины.

Защита от дефицита внутри страны

Месяц назад в Минлесхозе заявили, что дефицита внутри страны из-за повышенного спроса на мировом рынке не допустят и примут меры по удовлетворению внутреннего спроса. Долго ждать не пришлось: сегодня на Белорусской универсальной товарной бирже состоится торговая сессия по реализации пилопродукции на внутренний рынок. На торги организации Минлесхоза выставили более 21 тысячи кубометров пиломатериалов, пишет tut.by.

Начиная с 19 мая еженедельно будут выставлять на торги не менее 2 тысяч кубометров пиломатериалов для реализации исключительно на внутренний рынок.

Торги будут проходить в два этапа. Сначала пилопродукция будет предложена юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность внутри страны. В случае если лоты окажутся невостребованными, пиломатериалы будут выставлены повторно для реализации как внутри страны, так и на экспорт.

— Таким образом, отечественные предприятия смогут обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Экспорт же будет осуществляться по остаточному принципу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что повышенный спрос на древесину в мире уже отразился на ценах: пиломатериалы в Беларуси за год выросли в цене в два раза. Однако административного сдерживания цен не планируется: «они будут формироваться непосредственно на биржевых торгах и зависеть от уровня спроса и предложения», — говорится в сообщении пресс-службы Минлесхоза.

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