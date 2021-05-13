«Был «верен присяге», а попал на виселицу» 13.05.2021, 10:40

Как судили известного нациста, посещавшего Минск.

60 лет назад состоялся суд над одним из главных организаторов Холокоста Адольфом Эйхманом. После войны он скрылся в Аргентине и утверждал, что лично никого не убивал. «Салідарнасць» рассказывает, как «винтику в системе» пришлось отвечать за содеянное.

На суде Эйхман рассказал среди прочего о поездке в Беларусь осенью 1941 года: «Мюллер (начальник гестапо – С.) сказал мне: «В Минске расстреливают евреев. Прошу предоставить доклад, как это происходит». Поэтому я поехал в Минск… Она (яма) была полна (трупов)! Я ушел оттуда к машине, сел и уехал. Я поехал в Берлин и доложил группенфюреру Мюллеру. Ему я сказал: «Это не решение еврейского вопроса. Вдобавок мы воспитываем из наших людей садистов. И нечего нам удивляться, не надо удивляться, если это будут сплошь преступники, одни преступники».

Эйхман начал думать над тем, как «исправить» ситуацию. И стал одним из авторов по созданию ужасной машины для массовых убийств.

Транспортный администратор Холокоста

Выросший в Австрии Эйхман вступил в СС еще до прихода Гитлера к власти. Он нашел путь сделать карьеру на решении «еврейского вопроса». Происходило это в несколько этапов.

Первые из них могут показаться сегодня даже гуманными. После аннексии Австрии фашистской Германией Эйхман организовал депортацию из страны 180 тысяч евреев. Тогда их еще не убивали, но чаще всего депортируемые вынуждены были покидать страну без гроша – все имущество Эйхман и его подчиненные изымали. Затем подобной операцией он руководил в захваченной Праге.

Когда дошло до оккупации Польши, начальник отдела по вопросам выселения евреев в Главном управлении имперской безопасности предусмотрительно придумал создавать гетто недалеко от железнодорожных станций.

Пиком карьеры Эйхмана стало его превращение в транспортного администратора программы по уничтожению евреев.

Нацисты осознали, что обычные расстрелы обходятся им слишком дорого, к тому же грязные дела крайне негативно сказывались на психике исполнителей.

В январе 1942 года Эйхман участвовал в Ванзейской конференции – совещании по необходимым мерам по «окончательному решению еврейского вопроса». Именно на нем нацисты расписали, как нужно уничтожить миллионы человек: из гетто доставлять их поездках в концлагеря, где травить газом и сжигать в печах.

Эйхман с усердием принялся за дело: составлял транспортные маршруты с наименьшими задержками, инспектировал станции и концлагеря, проверяя эффективность уничтожения.

Говорят, комендант Освенцима жаловался, что Эйхмант присылает ему больше евреев, чем система успевала умертвить.

Бегство в Аргентину

В послевоенном хаосе Эйхман смог несколько лет скрываться на территории Германии, выдавая себя за других людей. В 1950 году с помощью австрийского епископа Алоиза Худаля из Ватикана он воспользовался «крысиной тропой» и бежал в Аргентину.

После войны эта страна Латинской Америки была райским местечком для нацистов. Местные правители симпатизировали им как борцам с коммунистами.

В Нюрнберге произошло нечто, что лично я считаю бесчестием и неудачным уроком для будущего человечности. Я уверен, что аргентинский народ тоже признал Нюрнбергский процесс бесчестием, недостойным победителей, которые вели себя так, будто они не победили. Мы поняли теперь, что они заслужили проигрыша в войне

Под другим именем Эйхман наладил нормальную жизнь: работал в команиях, где большинство составляли немцы, вместе с семьей поселился в благополучном районе Буэнос-Айреса.

Все шло по накатанной, пока совершенно внезапно вечером 11 мая 1960 года при возвращении домой его не схватили неизвестные у автобусной оставноки. Эйхмана затолкали в машину и привезли в неизвестный дом.

Дерзкое похищение

О местонахождении Эйхмана и его новом имени первым в Европе узнал прокурор земли Гессен в ФРГ Фриц Бауэр, который получил письмо от бывшего узника концлагеря, проживающего в Буэнос-Айресе.

После раздумий еврей по просихождению Фриц Бауэр пришел к выводу, что полученной информацией лучше поделиться с властями Израиля. Так Эйхман попал в поле зрения «Моссада», одной из самых эффективных спецслужб мира.

Проблема заключалась в том, что власти Аргентины не выдавали военных преступников, а убийство Эйхмана было слишком рискованным и могло закончиться международным скандалом.

Однако премьер-министр Давид Бен-Гурион не только дал «Моссаду» отмашку на проведение операции, но и сказал: лучше привезти Эйхмана живым – чтобы публично судить и рассказать молодому поколению о Холокосте…

Оказавшись в конспиративном доме, Эйхман признался, кем он является. Агенты «Моссада» вывезли его на самолете правительственной делегации Израиля: нациста накачали наркотиками, и аргентинским полицейским могло показаться, что нетвердо стоящий на ногах мужчина или немного перебрал, или плохо себя чувствует.

Самый знаменитый суд над нацистским преступником

Когда Эйхман оказался в Израиле, местные власти не стали ничего скрывать: новость о поимке высокопоставленного нацистского преступника облетела весь мир и стала сенсацией.

Суд над Эйхманом продолжался в 1961 году несколько месяцев и оказался в центре внимания мировых СМИ.

Стратегия обороны нациста была проста: лично он не убил ни одного человека, во всем было виновато начальство, он был лишь «винтиком в системе», который оставался «верным прияге».

Но на суде прозвучали веские доказательства масштабов его вины и ужасающие рассказы очевидцев. Некоторые падали в обморок прямо во время воспоминаний.

Эйхман был признан виновным в совершении преступлений против человечности и в членстве в преступной организации – СС. Пять долгих месяцев нацист прожил в ожидании смертной казни, пока не был повешен в 1962 году.

После судебного процесса присуствовавшая на нем журналист Ханна Арендт издала книгу о «банальности зла»: нацистский преступник считал себя обычным технократом и отказывался слышать голос совести и смотреть в лицо действительности.

И все же возмездие его настигло – в тот момент, когда Эйхман думал, что все уже в далеком прошлом.

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