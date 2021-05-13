Лукашенко в панике: чиновникам стоит задуматься, оставаться ли с ним в одной лодке 4 13.05.2021, 13:07

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фото: ТАСС

У диктатора нет надежного тыла.

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии udf.by отметил, что, пописывая новый декрет, Лукашенко не руководствовался рациональными доводами.

«Считаю, это паника. Лукашенко чувствует, что у него за спиной нет надежного тыла. И он хотел бы придумать для себя лично и для своей семьи какую-то защиту в случае вынужденной отставки с поста главы государства. И Лукашенко придумал такую защиту в виде Совета безопасности с основными полномочиями», – сказал Корнеенко.

При этом он не считает, что Совет безопасности сможет гарантировать безопасность Лукашенко. Но для него вариант с одним премьер-министром показался опаснее.

«Лукашенко посчитал, что так для него будет безопаснее. Мало ли что стукнет в голову премьер-министру, в руках которого окажется вся власть. Вместо него будет коллективный орган. Все это, подчеркну, говорит о неуверенности Лукашенко в будущем», – полагает Корнеенко.

По его мнению, подписание декрета – это также ясный сигнал чиновничеству.

«Очередной повод задуматься о рациональности поведения Лукашенко и о том, стоит ли оставаться с ним в одной лодке», – сказал Корнеенко.

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