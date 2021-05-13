Финансовый аналитик: Аргументов хранить валюту в банке при нынешних ставках не вижу вообще 13.05.2021, 14:13

Белорусы забрали из банков 44% валютных вкладов.

Непрерывный отток срочных депозитов физлиц идет уже 15 месяцев.

— Люди сокращают валютные вклады по двум основным причинам. Первая — общее снижение доверия к банковской системе из-за политических событий. Вторая — довольно низкие ставки по валютным вкладам, — перечислил причины в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Ставки порядка 1-2%, по которым на тысяче долларов за год можно заработать только 20, — это была целенаправленная политика Нацбанка сделать валютные вклады менее привлекательными, чем рублевые.

Для людей с обычными доходами аргументов хранить валюту в банке при нынешних ставках я не вижу вообще. И, вероятнее всего, в ближайшие полгода, если ситуация со ставками по валютным вкладам кардинально не изменится, то тенденция оттока валютных вкладов из банков продолжится.

— А могут банки при каких-то обстоятельствах перестать отдавать валютные вклады?

— Для этого у них должна закончиться вся валюта, также у государства должны закончиться золотовалютные резервы (ЗВР). Сейчас вклады в банках гарантированы государством. Это означает, что если у банка нет денег — их отдаст государство. Но если и у государства закончится валюта, то деньги не отдаст никто.

Пока у нас ЗВР около 7 млрд долларов, и есть различные поводы, по которым они могут расти или снижаться. Как будут их расходовать, неизвестно.

При этом эксперт не прогнозирует скачка курса валют до тех пор, пока значительно не увеличится рублевая денежная масса.

— Почему не запускают печатный станок? Потому что страшно. Все понимают, что включение печатного станка — это гарантированный взлет инфляции даже с нынешнего высокого уровня и гарантированная девальвация белорусского рубля.

Это самый крайний метод с негативными последствиями. Но так считают не все. Скажем, директора госпредприятий или отраслевые министры, которые надеются напечатанными деньгами решить свои проблемы, в этом заинтересованы. Экономисты говорят, что нельзя «включать станок», потому что всем будет хуже. А госпредприятия и часть правительства лоббируют «давайте, включим и спасем экономику».

Эта дискуссия, которая шла годами, в последний год вошла в острую фазу, и сейчас у сторонников печатного станка прибавилось аргументов. Но станок все еще не запущен, — констатирует специалист.

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