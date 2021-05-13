Задержка зарплат или коллапс банковской системы: что выведет белорусов на улицы? 2 13.05.2021, 14:51

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Фото: AFP

Революционные настроения никуда не делись.

В пятницу 7 мая весь Минск стоял в 10-балльных пробках. Стоял центр, стояла кольцевая. Это не была акция протеста, но люди уезжали из города массово. В итоге 9 мая официальный праздник не собрал каких-то серьезных цифр, пишет Telegram-канал «Рефлексия и реакция».

Это много говорит о настроении людей. Если говорить про Минск, можно оценивать что 70-80% из тех кто стоял в пятницу вечером в пробках, голосовали за Тихановскую в августе прошлого года. На сегодня одна мысль - уехать поскорее из города, развеяться, отдохнуть от тяжелой в эмоциональном плане зимы.

Telegram-канал пытается сделать прогноз, что станет новым поводом для протестов в Беларуси:

— В этом контексте возникает много гипотез, что может стать новым триггером для протеста, ведь настроения никуда не делись. И здесь, на наш взгляд, нужно смотреть на то насколько это событие может задеть всех максимально. Пропажа долларов из обменников или скачок курса, коллапс банковской системы, пустые полки. Инфраструктурный коллапс республиканского масштаба. Дефицит бензина или резкий скачок его стоимости. Массовые задержки пенсий и зарплат бюджетникам.

Все эти триггеры так или иначе находятся в экономической плоскости. За первый квартал дефицит бюджета достиг практически годового уровня к прошлому году. В условиях его роста и сокращения доходной части (санкции на нефтянку), рано или поздно будет принято решение, которое по цепочке вызовет что-то из вышенаписанного. Мы не знаем что и не знаем как будут приниматься решения. Май пока будет относительно спокойным за счет апрельских квартальных налогов и законтрактованных запасов нефти. А вот в июне уже может быть интереснее. Доверия к государству нет, поэтому любая экономическая проблема будет моментально ухудшена за счет панического поведения населения.

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