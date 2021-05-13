«За $10 тысяч готовый автомобиль будет стоять у дома» 1 13.05.2021, 15:40

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Как поживает пригон авто из США в регионах?

Так уж сложилось, что многие вопросы в Беларуси неразрывно связаны с Минском. Когда-то на авторынки "Ждановичи" и "Малиновку" съезжалась едва ли не вся страна, столица раньше других "пробует" новые сервисы и услуги, в то время как жители регионов вынуждены скромно ждать, когда "праздник" придет и в их город. Но времена меняются: благодаря интернету и общему развитию рынка услуг теперь вовсе не обязательно выезжать за пределы родного города. Даже автомобили в нынешних реалиях можно покупать не глядя!

Об "автомобильном" развитии регионов и особенностях пригона авто из США в целом сайт abw.by поговорили с руководителем регионального развития AutoGroup Андреем Горожанкиным. Офис компании как раз открывается сегодня в Витебске. Чем же живут регионы?

– Сейчас почти все можно сделать через интернет. Офисы все еще нужны?

– Интернет – великая вещь, но живое общение он не заменит. До мая этого года мы присутствовали в Минске, Гомеле, Гродно и Бресте. Витебск для нас стал "юбилейным" пятым городом, где мы есть в живую. И это здорово! Все дело в том, что покупка авто из США всегда сопровождается легким страхом. Поэтому покупателям важно зайти и пообщаться, понять, что все прозрачно и безопасно, да и общение в таком формате происходит продуктивнее. Ведь никто не заставляет что-то обязательно покупать: всегда можно обратиться за советом и консультацией для принятия дальнейшего решения.

– Чем Витебск отличается от других региональных городов? Ведь на вкусах наверняка может сказываться и близость России, и разный уровень доходов.

– Витебск требует перемен в хорошем смысле этого выражения. Автомобилей из США здесь объективно немного. Но это вопрос времени: уверен, что спустя год их легко можно будет встретить в потоке. И это хорошо хотя бы по той глобальной причине, что происходит обновление автопарка. Спустя условных пять лет машины из США будут в гораздо больших количествах продаваться на внутреннем рынке – и это будут по-прежнему хорошие авто.

– Если говорить о суммах, на которые рассчитывают покупатели в разных городах, заметна ли какая-то разница?

– Бюджеты плюс-минус одинаковы независимо от города. Авто из США приобретают люди с примерно похожими уровнями достатка. И во многом схожи их мысли касательно самого подхода к приобретению автомобилей. Если на внутреннем рынке ничего подходящего нет, цены завышены либо не устраивает качество авто, то машины из США в таком случае вполне подходящий способ решить проблему с транспортом.

– Расскажите, как происходит процесс покупки. Насколько это будет сложно для человека, который ранее ничем подобным не занимался?

– В покупке нет ничего сложного. Все начинается с определения бюджета. В понятие бюджета мы вкладываем ту сумму денег, которая понадобится для того, чтобы автомобиль стоял у дома, полностью готовый к эксплуатации. После определения бюджета мы обсуждаем все подробности будущей покупки, будь то модель авто, пожелания по цвету или комплектации, после чего заключаем договор. С этого момента начинаются торги.

На торгах есть свои особенности, и вот там уже есть сложности. Но именно для этого мы и работаем, чтобы покупатель был уверен в результате. После выигрыша на аукционе остается дождаться доставки и растаможки. Мы отслеживаем все этапы, а от покупателя на самом деле требуется лишь своевременно оплачивать стоимость лота, доставки и иных платежей. Главное, что никаких скрытых доплат или иных платежей ни на каком из этапов не возникает.

К открытости и удобству сервиса мы особенно стремимся. У нас организован удобный эквайринг, который использует все современные способы оплаты. Можно оплачивать и картами, и смартфонами, и часами - да чем угодно можно. Ознакомиться с договором можно прямо на сайте - мы пришли к этому одними из первых в РБ. То есть даже до похода в офис у покупателя на руках будет все информация.

– А ремонт? Ведь со 100-процентной точностью определить степень повреждений трудно.

– Безусловно, в покупке с аукциона в США есть определенные риски. Мы делаем оценку видимых повреждений, но при этом опираемся на свой опыт и представляем, какие еще проблемы могут проявиться. Подозрительные варианты отметаются еще до начала торгов. Однако по фото нельзя рассмотреть, например, повреждения подвески или еще какие-то скрытые дефекты. Это не сделают ни специалисты СТО, ни даже экстрасенсы. Но надо учитывать тот факт, что автомобили из США приобретаются за 30-40 процентов стоимости целого авто и что эта низкая стоимость нивелирует все риски. К тому же, как правило, помимо цены авто из США выигрывают и в комплектациях, и в пробеге.

Вообще здесь надо понимать специфику автомобильного мира в США в целом. Мы привыкли к тому, что машину можно списывать в утиль только после полного "тотала". Но в США очень высокая стоимость работ, для них экономически целесообразнее просто продать авто в другую страну. Как раз в этом и заключается главный плюс нашего рынка, где восстановление битого в разумных пределах автомобиля не представляет особых проблем.

– Можно ли с помощью AutoGroup пригнать авто "под ключ"? В том смысле, чтобы не заниматься процессом восстановления самостоятельно.

– Мы работаем по любым сценариям в зависимости от договоренности с покупателями. Нужен декларант? Предоставим. Необходимо отвезти автомобиль не на ходу в тот же Витебск или любой другой город? У нас есть партнеры-перевозчики. Нет желания или возможности заниматься ремонтом? Мы работаем с несколькими проверенными СТО, в качестве услуг которых можно не сомневаться. Большинство покупателей выбирает как раз вариант со всем перечнем услуг. В Витебске, правда, пока еще не успели найти надежный партнерский сервис, поэтому открыты к предложениям.

– С каким минимальным бюджетом можно рассчитывать на покупку авто из США?

– Это один из самых популярных вопросов. Примерно с 8000-9000 долларов на руках можно рассчитывать на свежую "электричку" вроде Nissan Leaf или Chevrolet Spark. С бюджетом ближе к 10.000 долларов уже появляются варианты автомобилей с ДВС вроде Volkswagen Jetta, Chevrolet Cruze или Ford Focus. Подобрать что-то подходящее можно.

Иногда автомобилисты сами не подозревают, что могут пересесть на более "свежую" и комфортную машину. Если есть какие-то накопления, если есть старый автомобиль, то разница в цене уже уменьшается. Всегда можно воспользоваться каким-нибудь потребительским кредитом. Еще один немаловажный фактор заключается в фактической отсрочке платеже. На покупку авто, все сборы и доставку тратится примерно 60-70 процентов бюджета. До момента получения машины проходит примерно полтора-два месяца, в течение которых можно собрать средства, которых не хватает. Это на самом деле удобно.

– Что чаще всего пригоняют?

– По итогам прошлого года пятерка лидеров по популярности выглядела так: Ford Escape, Ford Fusion, Buick Encore, Chevrolet Malibu и Volkswagen Jetta. Выводы о 2021-м делать еще рано, но в общей массе покупатели ищут как раз сочетание доступной цены и практичности.

– Это все автомобили из США?

– В США больше предложений, рынок активнее, поэтому и машины оттуда пригоняются в заметно больших объемах. Но мы также периодически привозим авто, например, из Канады. Там бывают интересные варианты как по цене, так и по остальным параметрам, включая хотя бы более привычные единицы измерения скорости: "километры в час" вместо "мили в час". Наконец, не стоит забывать об автомобилях из Европы – AutoGroup работает в том числе и с этим направлением.

– Насколько сейчас актуален пригон электромобилей? Можно ли ожидать их массовое появление не только в Витебске, но в регионах?

– Электромобили сейчас в тренде. Спрос растет, его рост мы видим почти каждый месяц. А вот вопрос о массовом распространении относится скорее к инфраструктуре. В каком-то смысле жителям регионов, где много частного сектора, с этим проще: домашняя розетка для зарядки – это во многом удобнее общественных зарядных станций. Тем не менее инфраструктура пусть медленно, но развивается, а электротранспорт находит все больше приверженцев. Даже жители многоквартирных домов изыскивают для себя варианты: если автомобиль обеспечивает до 300 километров хода на одной зарядке, то визит на общественные зарядные станции становится не таким уж и обременительным.

В пользу электромобилей играет и нулевая растаможка. Правда, мы всем напоминаем, что помимо нее есть и другие расходы вроде утильсбора, декларанта или стоянки СВХ. В сумме это примерно 400-500 долларов, поэтому при планировании бюджета об этом необходимо помнить.

– Белорусы часто живут слухами. Техосмотр, отмена 140-го указа – всего уже и не вспомнить. Это мешает жизни и работе?

– Такова наша реальность. Льготы "отменяют" слухами каждый год. Люди беспокоятся о своем будущем, и это нормально. На деле порой достаточно просто выдохнуть и пообщаться со специалистами, которые могут развеять множество страхов. Наши сотрудники перед выходом на работу проходят полноценное обучение, аналогов которому нет. Это на самом деле профессионалы своего дела. Вспомните ту же пандемию: сколько непонятных ситуаций из-за нее возникало? Но жизнь из-за этого не прекратилась – просто некоторые процессы стали протекать по-другому. Покупка авто также относится к их числу. Вместо визитов в офис мы перешли на видеозвонки. Более того, мы даже организовали прямые трансляции торгов за автомобиль: это позволяет быть полностью уверенным в открытости всех процессов.

– Каковы планы AutoGroup на будущее? Может, покупатели авто могут рассчитывать на какие-то дополнительные выгоды и "бонусы"?

– Пока мы можем пообещать один, но очень выгодный "бонус": в течение месяца с момента открытия офиса в Витебске наши услуги будут стоить 1 рубль вместо обычной цены 799 рублей. Стоимость никак не повлияет на качество. А нам на самом деле есть чем гордиться: за годы работы мы отладили все процессы таким образом, что покупка авто на самом деле превращается в праздник, а не в головную боль.

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