Ученый назвал срок формирования глобального иммунитета к COVID-19 1 13.05.2021, 15:57

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Глобальная вакцинация является оптимальным решением в борьбе с коронавирусной пандемией.

Об этом заявил на проходящем в Китае медицинском форуме известный вирусолог академик Чжун Наньшань, которого цитирует ресурс «Фэнхуанван».

По его словам, при благоприятном сценарии на это потребуется 2-3 года.

Науке известно несколько способов достижения популяционного иммунитета от вирусных заболеваний, при этом вакцинирование является одним из самых гуманных, подчеркнул Чжун Наньшань.

Одним из способов достижения популяционного иммунитета является естественный, признает академик. Однако при таком варианте инфицирование необходимых для защиты от коронавируса 70-80 процентов населения будет сопровождаться 5-процентной смертностью. Поэтому такую модель никак нельзя назвать гуманной, да и ее эффективность под большим вопросом.

В настоящий момент вакцинация населения в большинстве стран мира в основном направлена на решение задачи по снижению заболеваемости и, как следствие, уменьшение смертей от коронавируса. Но в идеале эти процессы должны быть скоординированными между государствами как географически, так и по временному параметру, отметил ученый.

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