Диетолог рассказал, когда у человека появилась привычка «есть за компанию» 1 13.05.2021, 16:29

В чем ее смысл?

Принимать пищу «за компанию» — одно из проявлений пищевого поведенческого инстинкта человека. Об этом в среду, 12 мая, сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишут «Известия».

«Это предполагает, что в компании мы хорошо посидим, обсудим, подумаем — и еда воспринимается в этом случае как фактор, который делает нашу компанию более сплоченной, внутри коммуникабельной, настроенной на адекватное обсуждение», — рассказал эксперт.

По словам Гинзбурга, это свойство пищевого поведенческого инстинкта сформировалось в условиях нехватки еды, когда есть могли при каждом удобном случае.

«Вы можете просто посидеть с людьми, ограничившись чаем, поскольку за компанию вас зовут не для того, чтобы накормить, а пообщаться», — сказал диетолог. В современном мире, отказываясь от еды в обществе, человек отказывается не от пищи, а от общения, заключил Гинзбург.

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