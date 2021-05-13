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Рабочие сокрушают Таракана и его слуг: как белорусы бастовали в 2020 году

  • 13.05.2021, 16:31
Рабочие сокрушают Таракана и его слуг: как белорусы бастовали в 2020 году

Забастовка — это мощное оружие.

Волна забастовок прокатилась по белорусским предприятиям в августе 2020 года после фальсификации выборов и насилия со стороны силовиков. Смелые рабочие выходили и открыто показывали свою позицию. Послушайте на этом видео их пламенные речи, сообщает Youtube-канал «Стоп Таракан».

Сейчас весна 2021 года, ситуация в Беларуси не улучшилась. Ни одно из требований народа не выполнено. А раз диктатор боится забастовок, может пора воспользоваться этим оружием?

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