Путин начинает напоминать Туркменбаши 5 Михаил Ходорковский

13.05.2021, 16:39

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Фото: AP

Россиянам пора двигаться дальше, но уже без него.

Мы видим Путина, полностью выпавшего из повестки реальности. Он действительно начинает напоминать Туркменбаши со своими наставлениями.

Вообще, я хочу напомнить, хотя такое вряд ли забудешь, что Путин единолично управляет страной с 1999 года. Сколько получается? 22 года. Тогда вопрос: а откуда взялись вот эти вот все нерешенные проблемы? Кто их не смог решить за 20 с лишним лет? Проблема Путина в том, что он и есть проблема.

Выходит новость, что количество уезжающих из России ученых выросло в пять раз, а Путин убеждает нас, что наука имеет ключевое значение. Мы-то это знаем, а вы, Владимир Владимирович, когда вспомните?

Путин больше не актуален для страны. А значит, ближайшее, что мы можем сделать, – это ни одного голоса за кандидата в Госдуму, который поддерживает продление полномочий этого тоскливого оратора.

Путин пересидел свое время. Нам пора двигаться дальше, но уже без него.

Михаил Ходорковский, Ходорковский LIVE / YouTube

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