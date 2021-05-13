Ученые: Опыт населения острова Пасхи может стать уроком для марсианских колоний 1 13.05.2021, 17:27

Американцы проанализировали Рапа-Нуи, чтобы выяснить, с какими проблемами могут столкнуться первые переселенцы.

Работа опубликована в журнале PLOS One. Остров Пасхи (местное название — Рапа-Нуи) считается одним из самых удаленных мест на планете, где проживают люди. Антропологи из Бингемтонского, Вашингтонского и университета Аризоны (США) изучили, как сложные структуры сообщества острова помогли его населению выжить в изоляции до контактов с европейцами, сообщает naked-science.ru.

Надо сказать, что, несмотря на небольшие размеры — 163 квадратных километра, — на острове проживали несколько кланов мелких сообществ, которые сохраняли и культурное, и физическое разделение. При этом расстояние между ними могло достигать всего порядка 500 метров.

Останки жителей и анализ их ДНК свидетельствуют о том, что они не выходили замуж и не женились вдали от дома, да и вообще не стремились уходить далеко, тем самым защищаясь от такого явления, как культурный дрейф. Этот термин пришел из генетики: в этой сфере он означает случайное изменение частот аллелей и генотипов, происходящее в небольшой полиморфной популяции при смене поколений.

Но в случае Рапа-Нуи подразумеваются не генетические, а культурные изменения. Ведь одна из главных задач маленькой и изолированной популяции людей — успешно передать важные знания и навыки. Если же носитель этих навыков внезапно умер, не успев передать их будущему поколению, у последнего могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до исчезновения самой популяции.

Именно такая катастрофа, по мнению ученых, произошла, например, в Тасмании, где коренные жители утратили навыки рыболовства, которые практиковали народы в соседней Австралии. Благодаря построению различных компьютерных моделей подобных сообществ исследователям удалось выяснить, что маленькие группы сохраняют большее культурное разнообразие, чем большие популяции.

Это подтверждается и этнографическими данными: традиционные сообщества, как правило, крайне консервативны и избегают любых изменений, если на то нет веской причины. Стратегия верна с точки зрения выживания, ведь неправильные решения для таких групп могут иметь фатальные последствия.

Чем большее количество маленьких групп сохраняют культурную самобытность, чем реже они контактируют с соседями, тем сильнее выиграет популяция в целом, сохраняя полезную информацию, даже если общая численность населения мала. Полученные результаты, по мнению авторов работы, стоит использовать при создании в будущем поселений на Марсе.

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