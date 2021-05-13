Германия ослабила правила въезда в страну 13.05.2021, 17:34

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Кого освободят от обязательного карантина?

Как сообщает "Немецкая волна", отныне лица, получившие полные прививки признанными в ЕС вакцинами (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson) или переболевшие COVID-19, больше не должны при въезде в страну идти на карантин и сдавать тест на коронавирус.

Впрочем, исключение сделано для путешественников, прибывающих в Германию из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных штаммов вируса.

От обязательного карантина освобождены также те, кто прибывает из регионов с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за семь последних дней в расчете на 100 000 населения. Они, однако, обязаны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Те же, кто прибывает из регионов высокого риска, должны, как и раньше, пойти на карантин и через пять дней сделать тест.

Исключение из карантинных правил сделано также для тех, кто ежедневно пересекает границу, чтобы добраться на работу, для семейных, а также коротких визитов до 24 часов. Между Баварией и Австрией с 13 мая также возможно "малое приграничное движение", в рамках которого жители немецкой земли без карантина могут посетить Австрию, например, чтобы скупиться или навестить родственников.

В то же время полиция Германии предупредила, что преступники уже начали продавать документы, которые якобы доказывают наличие прививок против коронавируса.

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