Сколько белорусских сигарет конфисковали на границе с ЕС в 2021? 13.05.2021, 17:37

Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Пик конфискаций пришелся на май.

Новости о конфискации очередной контрабандной партии белорусских сигарет в этом году появляются с завидной регулярностью. В мае на границе с Польшой была задержана рекордная партия на $10 млн. Myfin.by собрал все данные из открытых источников о задержании сигаретной контрабанды и показывает максимально наглядно, как часто это происходило в 2021-м году.

Стоит отметить, что этот год стал беспрецедентно богат на подобные новости. Одна только рекордная партия в $10 млн в два раза больше, чем объем сигарет, задержанных за пять месяцев прошлого года. Если судить по открытым публикациям. Всего мы нашли 17 сообщений о пресечении контрабанды со стороны ЕС за январь-май 2021-го на общую сумму в $37,8 млн. Вот, как это выглядит в помесячной динамике:

Инфографика: Myfin.by

Пик конфискаций пришелся на май. При этом месяц далеко не закончился, а значит можно ждать и новые поступления. За те же пять месяцев 2020-го года мы обнаружили сообщения о конфискации контрабанды на сумму чуть более $5 млн.

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