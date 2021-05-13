Минздрав вводит запрет на продажу некоторых импортных лекарств? 2 13.05.2021, 19:28

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В список попал латвийский препарат «Этацизин».

Ряд Telegram-каналов опубликовал фотографию уведомления от Минздрава, которое начали присылать в различные аптеки.

Документ называется «О запрете реализации, транспортировки, использования на территории Республики Беларусь импортной продукции».

Сообщается о запрете на продажу некоторых лекарств без проведения лабораторного контроля. В список точно попал латвийский препарат «Этацизин».

О каких поставщиках идет речь:

ООО «ЛенПродуктСервис» (магазины «Светофор»)

ООО «Фикс Прайс Запад» (торговая сеть «Fix Price»)

ООО «МосПродуктСервис» (магазины «Светофор»)

ООО «ВитебскПродуктСервис» (магазины «Светофор»)

ООО «ГомельПродуктСервис» (магазины «Светофор»)

ООО «Евроторг» (торговая сеть «Евроопт»)

ООО «ВедаПром»

ООО «Тибетрэй»

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