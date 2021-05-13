Израиль сообщил об ударе по базе ХАМАС с ракетными установками 13.05.2021, 17:46

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Фото: TASS/Zuma

Ликвидация группы боевиков состоялась у границы Сектора Газа.

Израиль сообщает, что ударил по уже четвертому противотанковому ракетному отряду боевиков в Секторе Газе, пишет unian.net.

Ликвидация группы боевиков состоялась у границы Сектора Газа. Радикалы готовились к обстрелу израильской территории.

Одновременно ЦАХАЛ ликвидировал военную базу ХАМАС с тремя противотанковыми ракетными установками.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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