Израиль сообщил об ударе по базе ХАМАС с ракетными установками
- 13.05.2021, 17:46
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Ликвидация группы боевиков состоялась у границы Сектора Газа.
Израиль сообщает, что ударил по уже четвертому противотанковому ракетному отряду боевиков в Секторе Газе, пишет unian.net.
Ликвидация группы боевиков состоялась у границы Сектора Газа. Радикалы готовились к обстрелу израильской территории.
Одновременно ЦАХАЛ ликвидировал военную базу ХАМАС с тремя противотанковыми ракетными установками.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.
Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.