закрыть
13 мая 2021, четверг, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нефть обвалились рекордно за месяц

2
  • 13.05.2021, 18:08
  • 2,722
Нефть обвалились рекордно за месяц

Цены пошли вниз после перезапуска крупнейшего трубопровода в США.

Рынок нефти возобновил падение, так и не сумев добраться от отметки 70 долларов за баррель Brent.

Фьючерсы на «черное золото» падают на 3% в Лондоне и Нью-Йорке на фоне статистики по инфляции в США и новостей от Colonial Pipeline - оператора крупнейшего в Штатах трубопровода, остановленного из-за кибератаки.

Компания, снабжающая топливом восточное побережье от Мексиканского залива до Нью-Йорка, возобновила прокачку вечером в среду - спустя два дня после того, как власти четырех штатов ввели чрезвычайное положение из-за дефицита бензина на заправках и взлета ценников выше 3 долларов за галлон.

Пообещав поставить как можно больше топлива потребителям, Colonial Pipeline предупредила, что на полное восстановление операций потребуется еще несколько дней.

На 18.05 по Минску фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подешевели почти на 3%, до 67,52 доллара за баррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников