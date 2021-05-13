Нефть обвалились рекордно за месяц 2 13.05.2021, 18:08

2,722

Цены пошли вниз после перезапуска крупнейшего трубопровода в США.

Рынок нефти возобновил падение, так и не сумев добраться от отметки 70 долларов за баррель Brent.

Фьючерсы на «черное золото» падают на 3% в Лондоне и Нью-Йорке на фоне статистики по инфляции в США и новостей от Colonial Pipeline - оператора крупнейшего в Штатах трубопровода, остановленного из-за кибератаки.

Компания, снабжающая топливом восточное побережье от Мексиканского залива до Нью-Йорка, возобновила прокачку вечером в среду - спустя два дня после того, как власти четырех штатов ввели чрезвычайное положение из-за дефицита бензина на заправках и взлета ценников выше 3 долларов за галлон.

Пообещав поставить как можно больше топлива потребителям, Colonial Pipeline предупредила, что на полное восстановление операций потребуется еще несколько дней.

На 18.05 по Минску фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подешевели почти на 3%, до 67,52 доллара за баррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».