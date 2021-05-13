Линди Рафф: К концу «регулярки» Шарангович стал одним из лидеров «Нью-Джерси» 13.05.2021, 19:43

фото: hockey.by

Главный тренер «Нью-Джерси» оценил игру белорусского хоккеиста.

Главный тренер "Нью-Джерси" Линди Рафф оценил игру белорусского нападающего Егора Шаранговича. Его слова приводит hockey.by.

– Шарангович впечатлил меня еще в тренировочном лагере. Перед тем, как приехать в кэмп, он не был в центре внимания, но своей работой во время него доказал, что достоин места в основном составе.

– Шарангович удивил многих. Как этому игроку удалось добиться таких результатов в дебютном сезоне НХЛ?

– Первое, что повлияло на результат — его потрясающее катание, хороший бросок. Даже в играх с лидерами чемпионата Шарангович смотрелся очень уверенно, в одном из матчей с "Бостоном" именно его шайба принесла нам важную победу в овертайме. Конечно, по ходу сезона у него были небольшие спады, но Егору удалось преодолеть себя, и к концу регулярного сезона он стал одним из лидеров "Нью-Джерси". Вместе с Янне Куокканеном они хорошо взаимодействовали не только с опытным Тревисом Зэйджаком, но и с Джеком Хьюзом.

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