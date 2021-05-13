«Я передам фамилию судьи брюссельским коллегам, чтобы ее включили в список санкций» 2 13.05.2021, 19:54

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Депутат европарламента Майкл Галер следит за делом Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси».

В Сейме Литвы состоялась пресс-конференция члена Европарламента Майкла Галера с литовскими парламентариями и родственниками белорусских политзаключенных, передает Defi.lt.

Участвовавший в удаленной пресс-конференции член Европарламента Майкл Галер отметил, что следил за делом Павла Северинца, и знает, что его судью зовут Ирина Ланчева. «(...) Я точно передам ее фамилию брюссельским коллегам, чтобы она была включена в список санкций, когда будет вынесен судебный приговор. Очень важно чтобы все, кто способствует таким процессам – судьи, прокуроры, следователи, руководство полиции – незамедлительно вносились в наш список санкций», – отметил европарламентарий.

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис также сказал, что это самое меньшее, что можно сделать для поддержки политических заключенных в Беларуси. «Все, кто внес вклад в отсутствие правосудия, все они будут внесены в наши «черные списки». Это минимум того, что мы можем обещать. Все должны знать, что у преступлений нет границ, и на то, что происходит сейчас в Беларуси, будет ответ, хотя бы на наших территориях», – сказал он.

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