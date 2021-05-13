По некоторым адресам в Минске горячую воду отключат позже, чем планировали 13.05.2021, 20:05

Перенос связывают с продолжительным отопительным сезоном.

По нескольким адресам в Центральном районе столицы горячую воду отключат не 12 мая, как планировали, а позже. Подробности со ссылкой на районную администрацию сообщает агентство «Минск-Новости».

Вот адреса, где перенесли отключение горячей воды «на профилактику» на более поздний период — с 24 мая по 2 июня 2021 года.

Долгиновский тракт, 146, 146/1, 146/2, 150, 152, 157, 158, 160, 160а, 160а/1, 166;

улица Выготского, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, б, 6/4, 8, 14, 16, 20, 20а, 29, 37, 39, 43, 45;

улица Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16;

улица Павлины Медёлки, 1, 3, 5, 7, 11 и 15.

Перенос связывают с продолжительным отопительным сезоном. Напомним, отопление в минских квартирах отключили 12 мая, однако еще сегодня утром у некоторых читателей (например, в Веснянке) батареи были теплыми.

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