Найдено предполагаемое место хранения Янтарной комнаты 13.05.2021, 20:37

Польские дайверы намерены изучить внутренности корабля «Карлсруэ».

Польские специалисты займутся исследованием места гибели парохода «Карлсруэ», на котором, как предполагается, перевозили Янтарную комнату. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Водолазы из общества Baltictech спустятся на дно у берегов польского Гданьска в конце мая и проведут на месте 10 дней. За это время польские дайверы намерены изучить внутренности корабля «Карлсруэ», на котором в последний год войны, как считается, хранилась Янтарная комната. Пароход был потоплен 13 апреля 1945 года.

Оптимизм относительно нахождения легендарного артефакта выразил Томаш Стахура, который последние годы занимается изучением места гибели «Карлсруэ». Предварительные изыскания показали, что грузовой пароход перевозил несколько ящиков с вооружением, также на дне Балтийского моря найдены рамы для картин и холсты. Судя по некоторым ящикам, они могли хранить в себе музейные ценности.

Дайверы планируют обнаружить как можно больше артефактов и задокументировать их. В случае, если на дне моря будет найдено что-то, имеющее важное историческое значение, то польские власти организуют дополнительную экспедицию для подъема реликвий на поверхность.

Томаш Стахура погружался к месту нахождения «Карлсруэ» в октябре 2020 года. Тогда польский водолаз заявил, что корабль находится в хорошем состоянии, а на его борту нашли фарфор, военные машины, ящики с неизвестным содержимым и опись груза.

Последний раз Янтарную комнату, вывезенную немцами в сентябре 1941 года из Екатерининского дворца, видели в Калининграде (в то время — Кенигсберг). Реликвию по определенным причинам не смогли эвакуировать до оккупации немецко-фашистскими войсками Ленинграда.

Янтарная комната — шедевр искусства XVIII века, созданный немецкими мастерами преимущественно из янтаря по заказу прусского короля Фридриха I. В 1717 году она была преподнесена императору Петру I в качестве подарка.

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