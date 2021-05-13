Могилевские журналисты Бураков и Лапцевич объявили голодовку 13.05.2021, 20:52

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Владимир Лапцевич и Александр Бураков

Независимые журналисты таким образом выразили протест против своего задержания.

Независимые журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич протестуют против своего задержания и обвинения по статье о нарушении порядка проведения акции.

Независимый белорусский журналист Александр Бураков, находящийся в изоляторе временного содержания УВД Могилевского облисполкома, объявил голодовку. Об этом в четверг, 13 мая, сообщается в Телеграмм-канале могилевских правозащитников MayDay.

Таким образом Александр Бураков выразил протест против своего задержания и заведенного на него административного дела по статье о нарушении порядка проведения акции. Журналиста, сотрудничающего, в том числе, с медиакомпанией Deutsche Welle, обвинили в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение одного года, указала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в среду, 12 мая.

О голодовке родственникам журналиста сообщили сотрудники ИВС, отказавшись принять у них принесенные в передаче продукты.

Позже стало известно, что голодовку объявил и задержанный вместе с Александром Бураковым журналист Владимир Лапцевич.

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