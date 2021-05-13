Медведчука отправили под домашний арест 7 13.05.2021, 21:36

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Виктор Медведчук

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Кума Путина подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов Украины.

Украинский депутат и бизнесмен, лидер политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отправлен под домашний арест до 9 июля по делу о государственной измене. Соответствующее решение вынес в четверг Печерский районный суд Киева, сообщает телеканал «112 Украина».

На избрании меры пресечения в виде ареста настаивала Генпрокуратура Украины. Накануне соответствующее ходатайство, а также сообщение о подозрении в государственной измене было вручено Медведчуку и его защитникам.

Медвудука подозревают не только по ст. 111 (госизмена), но и ст. 438 УК Украины (нарушение обычаев войны), говорил накануне его адвокат Богдан Коваль.

О том, что Медведчука заподозрили в госизмене, стало известно 11 мая. По версии следствия, Медведчук и его однопартиец Тарас Козак причастны к попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. В доме депутата прошли обыски.

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