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В Зеленом Луге может ухудшиться качество воды из крана

  • 13.05.2021, 21:48
  • 1,410
В Зеленом Луге может ухудшиться качество воды из крана
иллюстрационное фото

Об этом предупредили в «Минскводоканале».

В Зеленом Луге может ухудшиться качество воды из крана. Об этом предупредили в «Минскводоканале».

В 16.40 на кабельных сетях «Минскэнерго» было аварийное отключение электроснабжения, сообщили в «Минскводоканале». Из-за этого остановилось насосное оборудование насосной станции № 5 в Боровлянах.

В 17.00 энергоснабжение восстановили, но качество воды в Зеленом Луге может ухудшиться. Это может коснуться домов в границах улиц Гамарника, Мирошниченко, Кольцова, Логойский тракт.

«Минскводоканал» приносит извинения за неудобства.

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