Соратник Медведчука Козак скрывается «на лечении» в Беларуси 2 13.05.2021, 22:26

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фото: novyny.24tv.ua

Тараса Козака и самого Медведчука подозревают в Украине в государственной измене.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его соратник Тарас Козак находится якобы на лечении в Беларуси, сообщает «Украинская правда».

«Я знаю, где находится Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси», — заявил он журналистам после заседания Печерского районного суда Киева, избравшего ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам Медведчука, его друг Козак был возмущен тем, в чем его подозревают украинские правоохранители.

Ранее глава СБУ Иван Баканов высказал версию, что народный депутат Козак скрывается в России.

Напомним, депутатов Верховной Рады Тараса Козака и Виктора Медведчука, известного как «кум Путина», подозревают на родине в государственной измене. Сегодня суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Прокуратура просила взять его под стражу с залогом в 300 млн гривен. Сторона защиты просила не применять к подозреваемому никакой меры пресечения.

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