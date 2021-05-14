ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа 14.05.2021, 7:37

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Фото: REUTERS/Corinna Kern

Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

Армия обороны Израиля сообщила, что начала сухопутную операцию в секторе Газа на фоне обстрелов израильских городов.

«Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа», — сообщили в армии.

Солдаты воздушных и наземных войск ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа. — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 13, 2021

Позже израильские СМИ сообщили, что военные на самом деле находятся в секторе Газа, но на территории, которую контролирует Израиль.

Как сообщает Times of Israel, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

«Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — заявил Нетаньяху.

Он напомнил также о столкновениях евреев и арабов в Израиле, призвав людей «не брать закон в свои руки».

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке вновь перешел в горячую фазу. Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме около недели продолжались масштабные протесты палестинцев, которые выступали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков человек из домов из-за того, что граждане Израиля пытались получить недвижимость в иерусалимском районе Шейх-Джарра.

Во время протестов произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых были раненные и задержанные. По данным полиции Израиля, 8 мая возле мечети Аль-Акса травмы получили не менее 15 силовиков и 163 палестинца. Правоохранители сообщили, что применили силу после того, как «сотни подозреваемых начали бросать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности».

9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев из их домов.

10 мая ХАМАС потребовал от Израиля до 18:00 по местному времени вывести силовиков из комплекса мечети Аль-Акса. Через несколько минут после истечения срока ультиматума ХАМАС нанес по Израилю первый ракетный удар.

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