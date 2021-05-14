Партизаны Дражни вышли на акцию в поддержку героев из Жодино 14.05.2021, 7:43

Не забудем, не простим!

Партизаны Дражни вышли на акцию в поддержку активистов Жодино, которых избивали в тюрьме за объявленную ими голодовку, сообщает телеграм-канал «Менск разам!».

Также они поддерживают политзаключенного Сергея Верещагина, которому в колонии не оказывают необходимой медицинской помощи.

«Беспрецедентное насилие в тюрьмах, цинизм охраны, которые выступают в роли средневековых палачей не может не вызывать возмущения у цивилизованных адекватных людей. Дражня против насилия!», — заявили участники акции.

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