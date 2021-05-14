Кто возглавит «похоронную команду» для Лукашенко?12
- 14.05.2021, 8:09
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Все может закончиться докладом о «культе личности» диктатора в стиле Никиты Хрущева.
Телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на заседание незаконной «конституционной комиссии» в свете издания Лукашенко 9 мая «акта о капитуляции»:
— Судя по толщине папок и грустным лицам еще один прогноз сбылся. Обсуждения Конституции не было как такового. Даже у Миклашевича не проект, а книжка с действующей редакцией.
С одной стороны, ранее сами признались, что тут что-то сложно совершенствовать, поскольку можно не угадать настроение агрофюрера (три предыдущих варианта им были отвергнуты как недостаточно радикальные).
С другой стороны, что там обсуждать, если правка нужна только одна: как вписать загогулину из «эпохального» декрета. Или иными словами: кто возглавит «похоронную команду».
Потому что в сегодняшнем варианте все эти декреты не имеют никакого значения. После того, как дед уйдет любым из возможных способов, премьер-министр на основании действующей Конституции сможет отменить декрет, разогнать Совбез или вообще сделать все, что ему заблагорассудится. Хоть доклад о культе личности Лукашенко в стиле Никиты Хрущева или гонка на лафетах от Брежнева-Андропова-Черненко.
Декрет в данном случае лишь попытка уйти «непобежденным».
Все зря. Агрофашизм - не навоз, уже не отмоешься.