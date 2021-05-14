«Долларовую наличку контейнерами поставляли в Беларусь» 4 14.05.2021, 8:19

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Почему украинские депутаты-изменники хранили деньги не офшорах, а банках Лукашенко?

Власти в Беларуси никогда не гнушались использовать «черные деньги», пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина»:

— Намедни все СМИ опять «запестрили» темой госизмены украинского депутата Медведчука.

С политическим предательством Родины пусть разбираются на Родине украинского политика, им виднее.

Мы здесь об ином. А с чего бы это свои сотни миллионов господа-депутаты хранили не офшорах, как это принято, а банках Лукашенко? В целом, собственно, это понятно. Жулики – они всегда кучкуются, а свой «общак» стараются держать у того, для кого никакие законы не писаны.

А вот шестерки-казначеи всегда почему-то остаются в тени. Делают вид, что совершенно ни при чем и живут себе припеваючи, как добропорядочные граждане. Аккуратистов-банкиров Богданкевича, Чигиря, Бабарико «прессуют по полной» за честность, гордо поднятую голову и гражданскую позицию. А вы в «тихом болотце» отсидеться снова вознамерились? Нет ребята, не выйдет. За все надо платить, особенно за подметные черные дела.

Вот и начнем с «Абсолютбанка». Того самого, где приютили деньги Медведчука. Это учреждение интересно даже не тем, что его последние владельцы Воробей и Олексин – всем известные «кошельки» семьи Лукашенко. Эти господа сегодня суетятся, активно прячут следы своих финансовых махинаций и переписывают акции на подставных лиц. Однако как бы тщательно не пытались «затереть» историю этой финпомойки, все «ходы» тщательно записаны. А архивы-то, как известно, не горят. Александр Шакутин, конечно, более прозорливым оказался. Дистанцировался и за пару лет до августа 2020 продал свой пятидесятипроцентный пакет акций «Абсолютбанка». Но след остался и от санкций это не спасло.

По нашему мнению, будет совсем несправедливо, если список дельцов-банкиров останется неполным. Не должен в стороне от внимания общественности остаться, к примеру, отец-основатель и архитектор схем «Абсолютбанка» Сергей Борисович Лукомский. Этот белорусский подпольный Корейко весьма интересный персонаж. За ним числятся такие схематозы, что в пору с самим Семашко тягаться. Предусмотрительный и осторожный, Лукомский всегда старался держаться в тени, шифровался усиленно.

А прятать было что. Свои сотни миллионов он «добыл» весьма мутным способом – нелегальной поставкой рабочих рук строителей белoрусов на объекты далекой Чукотки и «отмывкой» российского НДС.

Крутил он темные дела в компании с руководителем «фонда» Романа Абрамовича А. Городеловым. На этих деньжатах и строил свою белорусско-румынскую, российско-швейцарскую, немецко-польскую империю. Так и оказался «могилевский Корейко» владельцем «BIGZZ», сети «Копейка», десятков ресторанов, зданий и сооружений в столице. Долларовую наличку контейнерами поставлял в Беларусь. В орбите «бизнесмена» оказались фармацевтика, антисептики, спортивные сооружения, жилые комплексы, сжиженный газ, ветропарки, ТЭС, электростанции, молочка, «Абсолютбанк» и еще многое-многое. Рейдерство – его любимое дело. Даже НПЗ собственный строил и в президенты собирался. Полет был стремительный и амбициозный. Бизнес-схемы или грязные, или мутные. Благо старший брат, бывший сотрудник Совбеза, вовремя образумил. Решили вместе уйти в тень, не высовываться и скрыться на бескрайних российских просторах.

Но «Абсолютбанк» как был, так и остался финансовой прачечной. В том числе и для иностранных политиков. К деньгам в политике и их роли мы еще вернемся в подробностях. Восполним это «абсолютное» упущение. Пока же начинаем знакомиться с их теневыми «операторами».

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