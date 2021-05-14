Медики рассказали о неожиданных последствиях COVID-19 для выздоровевших 14.05.2021, 8:24

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Они сохраняются в течение полугода после выздоровления.

Изучение последствий у перенесших COVID-19 выявило, что для многих людей сохраняется высокий риск летального исхода в течение полугода после выздоровления, пишет lenta.ua.

Затяжной эффект коронавируса опасен тем, что в это время поражаются почти все системы органов.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе считают, что в группу риска попадают даже люди, которые перенесли коронавирус в легкой форме.

Ученые проанализировали данные 87 тысяч больных коронавирусом и 5 миллионов человек из контрольной группы. Было установлено, что затяжные последствия коронавируса могут беспокоить больного еще довольно долго после выздоровления. В течение шести месяцев риск летального исхода у переболевших «ковидом» увеличивается до 60% по сравнению с общей вероятностью для населения. По истечении полугода риск смертности составляет 8 человек на 1 тысячу населения. При этом у пациентов, которые были госпитализированы, – до 39 человек на 1 тысячу.

Ранее сообщалось, что в последнее время дети стали чаще заражаться коронавирусом.

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