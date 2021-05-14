Армия Израиля нанесла удар по штабу внутренней безопасности ХАМАС
- 14.05.2021, 8:30
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По данным военных, в этом здании находятся также офисы и других подразделений.
Израильские истребители нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности движения ХАМАС и оружейному складу.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля у себя в Twitter.
По данным военных, в этом здании находятся также офисы главы внутренней безопасности города Рафах и других подразделений.
За последние несколько дней армия Израиля также атаковала киберподразделение ХАМАС в секторе Газа.
Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС
Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке вновь перешел в горячую фазу. Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме около недели продолжались масштабные протесты палестинцев, которые выступали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков человек из домов из-за того, что граждане Израиля пытались получить недвижимость в иерусалимском районе Шейх-Джарра.
Во время протестов произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых были раненные и задержанные. По данным полиции Израиля, 8 мая возле мечети Аль-Акса травмы получили не менее 15 силовиков и 163 палестинца. Правоохранители сообщили, что применили силу после того, как «сотни подозреваемых начали бросать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности».
9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев из их домов.
10 мая ХАМАС потребовал от Израиля до 18:00 по местному времени вывести силовиков из комплекса мечети Аль-Акса. Через несколько минут после истечения срока ультиматума ХАМАС нанес по Израилю первый ракетный удар.