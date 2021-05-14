Как купить дворец Путина по цене квартиры

Как купить дворец Путина по цене квартиры3
- 14.05.2021, 8:46
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Странности и парадоксы секретного плана Кремля.
В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались сотни документов, в которых описываются детали продажи предполагаемого "дворца Путина", произошедшей десять лет назад.
Среди документов в частности есть план, в котором власти решали, как следовало бы поступить с Сергеем Колеснковым, который изначально и обнародовал сведения о строящемся дворце. Был вариант и об уголовном преследовании предпринимателя.
Специальный корреспондент Андрей Захаров рассказывает, какие странности и парадоксы он обнаружил, разбираясь в деталях продажи "крупного инвестиционного проекта" и что в сделке было не совсем так.