Как купить дворец Путина по цене квартиры 3 14.05.2021, 8:46

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фото: navalny.com

Странности и парадоксы секретного плана Кремля.

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались сотни документов, в которых описываются детали продажи предполагаемого "дворца Путина", произошедшей десять лет назад.

Среди документов в частности есть план, в котором власти решали, как следовало бы поступить с Сергеем Колеснковым, который изначально и обнародовал сведения о строящемся дворце. Был вариант и об уголовном преследовании предпринимателя.

Специальный корреспондент Андрей Захаров рассказывает, какие странности и парадоксы он обнаружил, разбираясь в деталях продажи "крупного инвестиционного проекта" и что в сделке было не совсем так.

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