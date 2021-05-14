Режим Лукашенко провис внутри и вовне 3 14.05.2021, 8:57

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Вся система может посыпаться от одного меткого выстрела снайпера.

Показательно, послы каких стран вручили верительные грамоты Александру Лукашенко 13 мая. Это Ирак, Никарагуа, Россия, Руанда, Саудовская Аравия и Сьерра-Леоне. То есть в основном государства так называемой дальней дуги плюс главная союзница. С остальным миром напряженка. Впрочем, и с Москвой непросто, пишет в статье на сайте naviny.online политический обозреватель Александр Класковский.

Не было среди участников церемонии во Дворце Независимости послов стран ЕС и США. При том что, например, еще в ноябре прошлого года в Минск прибыл новый посол Франции Николя де Лакост. В декабре он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, но дальше процесс не пошел.

Также в декабре в качестве американского посла в Беларуси была приведена к присяге Джули Фишер. Однако пока она довольствуется общением со Светланой Тихановской и другими вытесненными за рубеж оппонентами режима.

Таким образом, эта церемония во дворце показывает, что «многовекторность» белорусской внешней политики скукожилась.

Вместе с тем декрет № 2 (положения которого, возможно, найдут отражение в новой конституции), по мнению ряда независимых аналитиков, создает дополнительные риски для самого Лукашенко.

Получается, что при уходе Лукашенко не обойтись без чрезвычайщины и вообще вся система может посыпаться от одного меткого выстрела снайпера.

С Россией тоже не все гладко

Сегодня режим переживает невиданный кризис легитимности как внутри страны, так и в международном плане.

Минск явно осознанно обостряет отношения с Варшавой, атакуя польское меньшинство в Беларуси, устами главы внешнеполитического ведомства ставит условия, на которых готов пустить в страну посла США. Понятно, что для гордых американцев такой тон неприемлем. То есть белорусское руководство на сегодня де-факто зажигает перед Фишер красный свет.

При этом Лукашенко заверил послов, что в отношениях с Россией все окей, «полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции».

На самом деле подписание пакета дорожных карт интеграции снова переносится. Раньше посол Беларуси в России Владимир Семашко говорил об апреле-мае, теперь речь идет об осени.

Похоже, что интеграционный торг в очередной раз буксует. Минск хочет прежде всего заполучить ресурсы подешевле, Москва — опутать союзника институционально.

Вероятно также, что Владимир Путин настаивает на выполнении неких латентных, закулисных договоренностей (в том силе по части транзита власти в Беларуси). Во всяком случае, на такие предположения наводят обозревателей частые телефонные контакты и личные встречи двух правителей без объявления итогов этих переговоров.

Правящая верхушка недооценивает серьезность вызовов

Посол России Евгений Лукьянов 13 мая прокомментировал журналистам переориентацию экспорта белорусских нефтепродуктов на российские морские порты на Балтике, заверив, что «тут не надо искать лишней политики».

Но при этом, судя по всему, не был задан более острый вопрос: почему Россия в мае в 2,2 раза сокращает поставки нефти на белорусские НПЗ, и прежде всего на новополоцкий «Нафтан». Убоялись американских санкций? Но ведь, во-первых, они вступают в действие только с 3 июня, а во-вторых, российским компаниям не привыкать работать под западными санкциями.

Аналитики не исключают, что на самом деле санкции США — это лишь предлог для Москвы, чтобы нажать на Минск исходя из своих интересов.

Если говорить о других важных союзниках Лукашенко, то Китаю, для которого Беларусь — лишь звено пути на рынки Старого Света, надо думать, абсолютно ни к чему конфронтация белорусского режима с Европой. Надежды же Минска на светлые перспективы сотрудничества с Руандой и Сьерра-Леоне — скорее, только дань дежурной риторике в связи с вручением верительных грамот.

Евросоюз и США на этот раз, кажется, готовы быть принципиальнее, чем во время прежних кризисов в отношениях.

При этом правящая верхушка явно недооценивает степень падения своего авторитета в обществе, его настроенность на перемены. Прогрессивная часть населения просто ждет своего часа. Система же, выстроенная под интересы одного человека, в некий момент может быстро пойти по швам.

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