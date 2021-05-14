Марсоход Perseverance обнаружил загадочные камни на Марсе 14.05.2021, 8:58

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марсоход Perseverance

Фото: nasa.gov

Что нашел аппарат NASA в кратере Езеро?

Марсоход NASA Perseverance использовал свой тепловизор Mastcam-Z с двумя камерами, чтобы сделать снимок камней в кратере Езеро, сообщает nv.ua.

Компания Perseverance также более подробно изучила близлежащие скалы с помощью двух других инструментов: своего лазера SuperCam и камеры WATSON («Широкоугольный топографический датчик для операций и инженерии») на конце своего манипулятора.

Команда миссии хочет знать, имеют ли камни вулканическое или осадочное происхождение. Вулканические породы могут служить геологическими часами, позволяя исследователям лучше понять историю и эволюцию озера Езеро, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

А осадочные породы, которые со временем образуются в результате осаждения грязи и песка, обладают большим потенциалом для сохранения признаков марсианской жизни, если она когда-либо существовала в Езеро.

Поиск биосигнатур — одна из двух основных задач миссии Perseverance, наряду со сбором и хранением нескольких десятков образцов, потенциально имеющих астробиологическое значение. Этот первозданный марсианский материал будет доставлен на Землю в рамках совместной кампании NASA и Европейского космического агентства, возможно, уже в 2031 году.

Для определения происхождения пород Езеро может потребоваться шлифовка их поверхностей и получение информации о составе из их недр с помощью двух других инструментов на манипуляторе робота: PIXL («Планетарный инструмент для рентгеновской литохимии») и SHERLOC («Сканирование пригодных для жизни сред для органических и химических веществ»).

«Когда вы заглядываете внутрь скалы, вы видите всю историю», — сказал в заявлении ученый проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

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