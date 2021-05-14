Иммунологи призвали провести повторное расследование о появлении COVID-19 3 14.05.2021, 9:14

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Для этого есть веские основания.

Ведущие биологи и иммунологи призвали ООН и Китай провести повторное расследование о происхождении коронавируса, открытое письмо специалистов опубликовано в журнале Science (перевод — lenta.ru).

Отмечается, что в настоящее время требуются дополнительные исследования для определения происхождения пандемии, поскольку это знание позволяет сформировать глобальные стратегии по снижению риска будущих вспышек.

«Надлежащее расследование должно быть прозрачным, объективным, основываться на данных, включать обширный опыт, подлежать независимому надзору и ответственному управлению, чтобы минимизировать влияние конфликта интересов», — подчеркнули ученые.

30 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. Эксперты пришли к выводу, что вирус попал к человеку от летучих мышей через других животных. При этом лабораторная версия появления патогена была признана маловероятной. Точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не удалось. Как отмечалось ранее, связь COVID-19 с рынком в Ухане не удалось доказать.

США и еще 13 стран выразили обеспокоенность в связи с публикацией доклада, отметив, что расследование было проведено со значительной задержкой, а эксперты ВОЗ не получили доступа к полной информации. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки призвала организацию организовать дополнительное исследование с привлечением международных и независимых экспертов. Она отметила, что публикация не приблизила мировое сообщество к понимаю происхождения пандемии.

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