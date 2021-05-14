Белорусы в Израиле: Взрывы ракет отдавали вибрацией даже по ногам 14.05.2021, 9:24

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фото: AFP

Наши соотечественники рассказали, как переживают атаки ХАМАС.

Исламистские группировки продолжают ракетный обстрел по израильским городам. На эти действия армия Израиля ответила контрударами.

Журналисты onliner.by поговорили с двумя белорусами, которые сейчас находятся в Израиле, и еще одной очевидицей происходящего о событиях в стране.

Иван: «Судя по эмоциям, все отреагировали спокойно»

Иван живет в Тель-Авиве уже два года. По его словам, раньше ракетных атак на город было намного меньше, сегодня же они прошли целым залпом. Вот что он рассказывает.

— Когда начался ракетный обстрел, я был дома, убирался. Еще до этого было много новостей о том, что такое может случиться, так что это было ожидаемо. Я услышал сирены и стал собираться на выход. Стоит сказать, что централизованной эвакуации здесь нет. Когда сирены включаются, люди следуют списку действий, которые нужно выполнять в таких ситуациях. В моем случае нужно было спуститься либо в бомбоубежище, либо на первый этаж лестничной площадки. Я просто вышел на лестницу, где уже стояли люди.

По словам парня, вход в убежище был открыт только в соседнем подъезде, поэтому ему и соседям пришлось ждать, пока откроют вход и с их стороны. Когда все было сделано, внутрь вошла группа из 10—15 человек.

— В основном здесь район пожилых людей, с нами были только несколько молодых пар с собаками. Связь не пропадала, интернет был на месте. Судя по эмоциям людей, на атаки все отреагировали спокойно, только некоторые были на эмоциях. Нам было слышно, как взрываются ракеты, чувствовалась вибрация, было страшно. Сирена звучала раз пять. Когда звук прекращался, мы выходили наружу. И тут все начиналось по новой. Так происходило несколько раз в течение 45 минут. В итоге мы сидели внутри, смотрели новости, звонили по телефону и шутили.

Сейчас, по информации Ивана, в городе тихо.

Дмитрий: «Взрывы отдавали вибрацией даже по ногам»

Дмитрий рассказывает, что, когда начался обстрел центра Израиля, он находился дома, в городе Бат-Ям.

— Вечером сразу на весь город загудела тревога, уведомляя, что по направлению к нам летит ракета. Мы начали убегать в бомбоубежище — здесь оно находится в каждом доме и выглядит как укрепленная комната. Мы стали спускаться очень быстро и оказались на третьем этаже. Посмотрели в окно — а там уже было видно, что над нами летят ракеты, — рассказывает мужчина. — Затем стали слышны мощные взрывы. И даже несмотря на то, что ракеты перехватывали в воздухе, вибрация отдавала по ногам.

По его словам, сейчас над городом стоит тишина, а с ракетными обстрелами взяли перерыв.

— Мы находимся в той же квартире, в которой и были. Интернет и еда у нас есть, ничего не пропадало. Местные жители на сирены реагируют совершенно по-разному: кто-то очень боится, а кто-то ведет себя спокойно. Что касается жертв, в Израиле они уже есть. Пока нам непонятно, что будет происходить дальше. Мы все еще не ложимся спать и ждем, как будут развиваться события. Сейчас мы сидим в своей квартире. Нет необходимости спускаться в убежище, потому что у нас будет на это время, как только мы услышим сирену.

Анна: «Люди с детьми спокойно и без толкучки шли в убежище»

Анна живет в городе Лод. По ее словам, прошлой ночью в городе были арабские беспорядки. Сегодня же история дополнилась ракетными обстрелами.

— Около пяти часов вечера ХАМАС нас предупредил: мол, готовьтесь, это еще не все. Ближе к девяти начался обстрел центральных городов, в том числе и нашего. Это я поняла по звуку сирены. Когда она звучит, мы знаем, что у нас есть от 15 секунд до минуты, чтобы добраться до ближайшего защищенного помещения. Это может быть либо комната в квартире, либо бомбоубежище, либо лестничный пролет. В это время мы с мужем были дома в восьмиэтажном высотном здании. Как только мы услышали сирену, сразу вышли на лестничную клетку. Там уже были люди, некоторые даже стояли босиком.

Затем, по словам Анны, стали слышны взрывы. Как рассказывает женщина, люди казались собранными и спокойно шли в бомбоубежище вместе с детьми.

— Мы же не спускались, потому что не видели в этом необходимости. Нам со всех сторон посыпались звонки. В интернете люди тоже начали рассказывать, что в их городах воют сирены. Все это продолжалось в течение часа: мы выходили из квартиры и снова заходили внутрь. Что меня удивило, так это спокойствие людей: они ответственно отнеслись к ситуации, были очень цивилизованны. Что будет происходить дальше, нам пока непонятно. Неясно, какой будет ночь и как отреагирует на ракетные удары наше правительство. Обычно реакция пропорциональная, но сейчас говорят, что для того, чтобы период затишья продолжился как можно дольше, ответ нужно сделать непропорциональным.

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