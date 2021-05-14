Эль Мюрид: Кремль буквально разваливается на ближних рубежах 14.05.2021, 9:32

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Эль Мюрид

Россия за последние полгода дважды крупно проиграла на внешнеполитическом направлении.

Азербайджан решил «уточнить границы» с Арменией, введя свои войска на международно признанную территорию Армении в Сюникской области. Вокруг этого инцидента начались разные движения. Естественно, Армения категорически выражает протест и несогласие с такими «работами по уточнению», в ОДКБ сделали туманное заявление о том, что внимательно следят и в случае необходимости будут предприняты действия. Французский президент Макрон в разговоре с Пашиняном выразил негативное отношение к произошедшему, пишет российский политический блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Несмотря на эзопов язык, к которому прибегают все стороны и заинтересованные, по факту Азербайджан вторгся на территорию Армении. И произошло это не в ходе боевых действий, когда подобные инциденты случаются ненамеренно, а с полным пониманием происходящего.

Азербайджан как победитель Карабахской войны, может себе позволить некоторые упражнения, не слишком опасаясь последствий. Разгром в Карабахе был достаточно чувствительным, чтобы Армения рискнула на новый полномасштабный конфликт. Однако здесь речь идет уже о несколько иной подоплеке происходящего.

Армения входит в ОДКБ. Если в ходе Карабахской войны ОДКБ мог выразить Армении лишь моральную поддержку, так как боевые действия шли не на ее территории, то сейчас, строго говоря, начинается зона ответственности договора о коллективной безопасности.

Понятно, что инцидент все-таки не того уровня, чтобы сразу и наотмашь вводить войска на помощь жертве агрессии. Но Азербайджан, по всему выходит, прощупывает пределы готовности и дееспособности организации.

Однако у инцидента есть и еще один неявный участник. Для Турции довольно важно продемонстрировать другим членам ОДКБ — в первую очередь, среднеазиатским, что вообще-то говоря, ваши надежды на эту организацию и на Россию, как крупнейшего участника договора, весьма призрачны. Если ваша территория будет атакована, то ОДКБ будет выражать озабоченность и изучать обстановку, но только не оказывать действенную помощь. Это, конечно, не наше дело, но вы подумайте, может, вам поискать кого-то получше?

Вообще, провалы в политике — это как лавина в горах. Достаточно сорваться одному камню, как остановить ее становится все более проблематично — падающий камень тянет за собой все на своем пути.

Кремль за последние полгода дважды крупно провалился на внешнеполитическом направлении: во-первых, был предельно невнятен в Карабахской войне и фактически отдал зону своих интересов в Закавказье, допустив туда Турцию. И второй раз — заняв нейтралитет и никак не проявив себя в ходе локального, но тем не менее вполне вооруженного конфликта между Киргизией и Таджикистаном.

Естественно, что это начинает вызывать с одной стороны обеспокоенность клиентов России — это случайности или уже настоящая тенденция? С другой стороны, слабость Кремля вызывает интерес других региональных участников побороться за зоны влияния. Если Кремлю они без надобности, то мы очень даже не прочь.

Мелкая провокация Азербайджана в таком случае имеет достаточно обширную географию последствий. Это не только локальный инцидент, это и демонстрация дееспособности ОДКБ. А значит, инцидент-то локальный, но значение у него региональное.

А то, что Кремль буквально разваливается на ближних рубежах, сомнений уже не вызывает. Нельзя выезжать все время на прошлых заслугах, тем более не твоих. А со своими у кремлевских все крайне печально.

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