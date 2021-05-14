Ученые нашли в Марокко останки древнего морского «чудовища» 14.05.2021, 9:46

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Фото с сайта University of Bath

Как выглядело гигантское животное?

В Марокко нашли окаменелости гигантского мозазавра. Менее чем за год в этом регионе нашли уже третий новый вид этого морского чудовища.

Как пишет Eurek Alert , мозазавр конца мелового периода мог достигать 8 метров в длину.

Из себя эти существа представляли семейство морских ящериц, которые являются близкими родственниками современных варанов.

В их пасти насчитывалось более сотни, похожих на клыки, острых зубов. При помощи них ящеры разделывались с мелкой добычей, такой как рыба или кальмар.

У нового найденного тут вида были маленькие глаза и хорошим зрением особи данного вида не отличались.

На морде у хищников находились множество нервных окончаний. Из-за этого они были хорошими охотниками, чувствительными к малейшим колебаниям давления воды.

Ученые считают, что мозазавры использовали для охоты язык, подобно змее. Представители Pluridens serpentis вырастали до 8 метров в длину, в то время как ранее известные представители вида были в разы меньше.

Авторы исследования говорят, что ничего не предвещало вымиранию вида, но ископаемые морские ящерицы не были готовы к падению астероида 66 млн лет назад.

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