Ученые нашли в Марокко останки древнего морского «чудовища»
- 14.05.2021, 9:46
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Как выглядело гигантское животное?
В Марокко нашли окаменелости гигантского мозазавра. Менее чем за год в этом регионе нашли уже третий новый вид этого морского чудовища.
Как пишет Eurek Alert , мозазавр конца мелового периода мог достигать 8 метров в длину.
Из себя эти существа представляли семейство морских ящериц, которые являются близкими родственниками современных варанов.
В их пасти насчитывалось более сотни, похожих на клыки, острых зубов. При помощи них ящеры разделывались с мелкой добычей, такой как рыба или кальмар.
У нового найденного тут вида были маленькие глаза и хорошим зрением особи данного вида не отличались.
На морде у хищников находились множество нервных окончаний. Из-за этого они были хорошими охотниками, чувствительными к малейшим колебаниям давления воды.
Ученые считают, что мозазавры использовали для охоты язык, подобно змее. Представители Pluridens serpentis вырастали до 8 метров в длину, в то время как ранее известные представители вида были в разы меньше.
Авторы исследования говорят, что ничего не предвещало вымиранию вида, но ископаемые морские ящерицы не были готовы к падению астероида 66 млн лет назад.