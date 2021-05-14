«Наша взяла!»: как Минск опять становится бело-красно-белым 1 14.05.2021, 9:54

2,812

Стены, столбы и асфальт в городе напоминают о том, что «Жыве Беларусь!».

Коммунальщики тратят килограммы серой, красной и зеленой краски, чтобы перекрасить город в идеологически правильные цвета, судьи дают «сутки» даже за нарисованное сердечко, а по городу ходят патрули силовиков, обученные видеть бчб даже там, где его нет. Но стены, столбы и асфальт в городе все равно оживают и напоминают минчанам о том, что «Жыве Беларусь».

The Village Беларусь публикует фотографии минских стен и не только, на которых вопреки усилиям коммунальщиков проявились протестные рисунки и надписи или появились совсем новые, несмотря на преследование властей.

Спустя полгода на Площадь Перемен даже вернулись диджеи Перемен, вместе с БЧБ-флагом и красно-белой стеной из ленточек. Правде утром их снова превратили в серое пятно.

Особенно много бчб-символов появилось в городе и за его пределами 9 мая, вопреки угрозам властей этого не допустить. Жителям Хатежино даже удалось поднять бчб-флаг на флагштоке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».