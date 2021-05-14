Барон Левитин де Довиль: у семьи помощника Путина нашли недвижимость на миллиард 1 14.05.2021, 10:24

1,554

Родственники чиновника ведут дела с железнодорожными магнатами и живут в элитных особняках.

Семья помощника Путина Игоря Левитина, бывшего министра транспорта, владеет огромным состоянием в России и за рубежом. Как выяснил The Insider, родственники чиновника ведут дела с железнодорожными магнатами и живут в элитных особняках стоимостью более миллиарда рублей.

Вчера издание «Важные истории» опубликовало расследование, согласно которому семья путинского советника Игоря Левитина владеет крупным офшорным бизнесом, включающим квартиры в Чехии, курорт в Черногории и девелоперские проекты в России. В основном активы записаны на родного брата Левитина, который необъяснимо заработал настолько внушительное состояние.

The Insider же нашел еще несколько объектов элитной недвижимости, которые оформлены на племянницу Левитина и его родную дочь. При этом дочь и брат экс-министра транспорта оказались связаны с железнодорожными магнатами.

Deauville под Москвой

Подмосковный коттеджный поселок «Довиль» гордо носит имя французского курорта Deauville под Парижем. «Роскошные дома с индивидуальными фасадными решениями, стали прекрасным украшением природного ландшафта, объединив территорию в единый архитектурно-парковый ансамбль. Атмосфера фешенебельного французского курорта в сочетании с красотами природы Подмосковья создают идеальную среду для гармоничной жизни», — расхваливают объект риелторы.

Согласно имеющимся у The Insider выпискам из Росреестра, двумя соседними земельными участками, на которых расположены особняки (они в «Довиле» проектировались самим застройщиком), владеют Левитина Александра Леонидовна и Зверева Юлия Игоревна. Так зовут, соответственно, племянницу и дочь помощника президента. Им обеим недвижимость досталась (в 2016 и 2013 гг.) от Левитиной Нели Михайловны — супруги брата чиновника.

Площадь каждого из участков — более 25 соток. Согласно актуальным предложениям на ЦИАН, стоимость участков с коттеджами сопоставимой площади колеблется от 534 до 549 млн рублей. Два имения суммарно можно оценить как минимум в миллиард рублей.

Среди соседей Левитина оказались «православный олигарх» Константин Малофеев, спонсировавший вторжение в Украину, и действующий министр транспорта РФ Виталий Савельев. По итогам прошлого года Савельев задекларировал годовой доход в размере почти 360 млн рублей. До недавнего перехода в правительство он возглавлял «Аэрофлот».

Свой фонд «Дар» (без уточки)

Дочь президентского помощника Юлия Зверева владеет пентхаусом в ЖК «Протопоповский», построенном по индивидуальному проекту для Управления делами президента (выписка из Росреестра есть в распоряжении The Insider). Трудоустроена же она, по нашим данным, в Благотворительном фонде содействия образованию «Дар» (не путать с фондом, на который, согласно расследованию Навального, записаны коррупционные активы Медведева). Его учредитель — один из богатейших бизнесменов России Никита Мишин, Forbes оценивает его состояние в $850 млн.

Основной актив Мишина — Globaltrans, крупнейший частный железнодорожный оператор, который занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Им он владеет совместно с миллиардерами Константином Николаевым (известным среди прочего тем, что спонсировал Марию Бутину) и Андреем Филатовым. Все трое бизнесменов в партнерстве с братом Левитина участвуют в подмосковном девелоперском проекте «Артек» и в проекте ЖК «Александровский» под Петербургом. Свою карьеру Игорь Левитин начинал в «Северстальтрансе» этой же троицы.

Globaltrans через дочерние компании получает подряды и от РЖД. ООО «Балттранссервис» и АО «Новая перевозочная компания» предоставляют госкомпании услуги по перевозке грузов.

На контрактах с РЖД зарабатывал и брат чиновника. Он обеспечивал железные дороги постельным бельем.

Игорь Левитин мог влиять на бизнес знакомых олигархов: ранее он занимал должность министра транспорта и входил в совет директоров РЖД. В настоящий момент он не «рядовой» помощник президента, а параллельно занимает пост секретаря Госсовета. Под его председательством проходят совещания по вопросам развития предпринимательства, транспорта и т. д.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».