Таракана забанили на Youtube

Таракана забанили на Youtube4
- 14.05.2021, 10:37
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Сервис удалил видео с узурпатором за накрутку просмотров.
Связанный с пресс-службой Лукашенко Telegram-канал похвастался, что видео с речью узурпатора набрало огромное количество просмотров и вышло в тренды на Youtube. В подтверждение они опубликовали скрин и ссылку на видео.
Однако в данный момент видео недоступно: сервис забанил его за накрутку и разжигание ненависти.
Стоит отметить, что стоп-кадр к удаленному видео также стал поводом для шуток. За спиной Лукашенко находится венок с подписью «А. Г. Лукашенко». В соцсетях предположили, что это похоронный венок от Совбеза.