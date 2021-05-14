Таракана забанили на Youtube 4 14.05.2021, 10:37

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Сервис удалил видео с узурпатором за накрутку просмотров.

Связанный с пресс-службой Лукашенко Telegram-канал похвастался, что видео с речью узурпатора набрало огромное количество просмотров и вышло в тренды на Youtube. В подтверждение они опубликовали скрин и ссылку на видео.

Однако в данный момент видео недоступно: сервис забанил его за накрутку и разжигание ненависти.

Стоит отметить, что стоп-кадр к удаленному видео также стал поводом для шуток. За спиной Лукашенко находится венок с подписью «А. Г. Лукашенко». В соцсетях предположили, что это похоронный венок от Совбеза.

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