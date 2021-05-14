Снаряды падают, как дождь: фото и видео мощных ударов Израиля по сектору Газа
- 14.05.2021, 10:52
- 1,184
Задействованы самолеты, вертолеты, танки и артиллерия.
Армия Израиля в ночь с 13 на 14 мая с земли, воздуха и моря атаковала сектор Газа.
Об этом сообщила в Twitter Армия Израиля.
В свою очередь издание Times of Israel отмечает, что Израиль открыл массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты, вертолеты, танки и артиллерию.
При ракетных обстрелах в жилых районах отключается элеткроэнергия.
В ответ на это палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел юга Израиля. Ракеты, в частности, были выпущены по городам Ашдод и Ашкелон. Большинство их перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".
Многие палестинские семьи, которые живут около границы, покинули свои дома, некоторые из них укрываются в школах, работающих под управлением ООН.
BBC сообщает про обстрелы на севере и на востоке сектора Газа, которые ведут израильские военные корабли, истребители и вертолеты.
В секторе Газа заметили израильские танки.
Видео, как дети в секторе Газа играются во время бомбежек.