Снаряды падают, как дождь: фото и видео мощных ударов Израиля по сектору Газа 14.05.2021, 10:52

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Задействованы самолеты, вертолеты, танки и артиллерия.

Армия Израиля в ночь с 13 на 14 мая с земли, воздуха и моря атаковала сектор Газа.

Об этом сообщила в Twitter Армия Израиля.

В свою очередь издание Times of Israel отмечает, что Израиль открыл массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты, вертолеты, танки и артиллерию.

При ракетных обстрелах в жилых районах отключается элеткроэнергия.

В ответ на это палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел юга Израиля. Ракеты, в частности, были выпущены по городам Ашдод и Ашкелон. Большинство их перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Многие палестинские семьи, которые живут около границы, покинули свои дома, некоторые из них укрываются в школах, работающих под управлением ООН.

BBC сообщает про обстрелы на севере и на востоке сектора Газа, которые ведут израильские военные корабли, истребители и вертолеты.

В секторе Газа заметили израильские танки.

Видео, как дети в секторе Газа играются во время бомбежек.

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