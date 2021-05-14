Белорусы попали в еще одну финансовую «ловушку» 1 14.05.2021, 11:03

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фото: tut.by

Экономисты предостерегали от следования по такому «пути».

Беларусь погрязла в перераспределительной экономике? На эту тему журналисты «Белсата» поговорили с экономистом Сергеем Чалым.

Отсутствие значительного экономического роста, политика перераспределения – это основные признаки застоя. Есть в принципе всего два способа, каким образом можно из этой ловушки вырваться. Первый – это путь азиатский, по которому пошла Южная Корея.

Объясняет экономист Сергей Чалый:

«Это выращивание национальных чемпионов, чтобы определить и реализовать скрытые конкурентные преимущества. Создать предприятия, которые успешно могли бы конкурировать на мировых рынках. То, что в Корее называли «чебали». То, что Китай сейчас планирует делать. Но этот путь на самом деле также показал, что он неприемлем. Рано или поздно выращивание таких чемпионов без внутренней конкуренции, создание тепличных условий для предприятий, которые будут конкурировать на внешних рынках, не срабатывает, потому что в итоге получается внутри страны неконкурентная среда, которая приводит к росту коррупции и политического влияния».

Поэтому и Корея, и Китай пошли именно путем демократизации и либерализации внутренних рынков, ведь только так смогли улучшить свою конкурентоспособность.

И второй путь, условно говоря, европейский.

«Принятие норм этих самых европейских стран. С возможным доступом потом к европейскому рынку. Это путь, который избирают страны, которые пытаются двигаться в сторону ассоциации с Европейским Союзом».

И второй путь Беларуси подходит больше всего. Без открытости миру идти таким путем не получится. И Беларусь, и Россия выбрали кардинально другие дороги: политику санкций и изоляции.

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