Медики назвали последствия легкой формы COVID-19 14.05.2021, 11:06

4,942

Специалисты проанализировали состояние пациентов, не попавших в больницу.

Ученые, работающие на базе Университета Южной Дании, рассказали о последствиях, которые могут появиться после перенесения COVID-19 в легкой форме. Они проанализировали состояние пациентов, не попавших в больницу. Выводы специалисты опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases (перевод — lenta.ua).

Риск долгосрочных осложнений в данном случае является низким, но стойкие симптомы после коронавируса могут сохраняться. В результате человек в первые шесть месяцев после получения отрицательного теста на COVID-19 станет чаще посещать терапевта.

В исследовании приняли участие почти девять тысяч человек. Все они имели подтвержденный коронавирус в период с 27 февраля по 31 мая 2020 года. Однако пациенты не попали в больницу в течение двух недель после постановки диагноза. В контрольной группе присутствовали 80 тысяч человек, которые не перенесли инфекционное заболевание.

Оказалось, что у тех, кто переболел коронавирусом, риск применения новых лекарств не увеличился, исключение составляли только бронходилатирующие средства. В то же время возрастала вероятность наступления одышки и тромбоза вен. К тому же после COVID-19 пациенты посещали врачей-терапевтов на 20% чаще, нежели те, кто входил в контрольную группу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».