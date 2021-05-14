Вице-спикера эстонского парламента не пустили в Беларусь 1 14.05.2021, 11:09

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Ханно Певкур.

фото: Gergey Lukecha/ERR

Власти внесли его в «черный список».

Вице-спикер Рийгикогу (эстонский парламент), президент Союза волейбола Эстонии Ханно Певкур не смог вылететь в Минск, чтобы поддержать женскую сборную страны в квалификации чемпионата Европы.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

«У меня было приглашение от Федерации волейбола Беларуси… Я пришел в аэропорт, но зарегистрироваться на рейс не смог. Изучив мой паспорт, на регистрации мне сказали, что посадить на самолет меня не могут, поскольку, по данным пограничной охраны Белоруссии, моя фамилия находится в списке тех, кому запрещен въезд в страну», - сказал Певкур.

По его словам, он показал имеющееся у него приглашение, о наличии которого проинформировали и белорусских пограничников, но ничего не изменилось. «После этого я связался с белорусской федерацией. Через какое-то время они мне сообщили, что разрешили этот инцидент, но для вылета в Минск было уже слишком поздно, поскольку регистрация на рейс уже завершилась», - отметил вице-спикер парламента.

У него нет ответа на вопрос, когда и кто его внес в черный список. «Официальной информации у меня нет, но, скорее всего, причиной является то, что я являюсь вице-спикером парламента. Самое неприятное - что я об этом ничего не знал. Сообщи мне об этом заранее, я бы мог начать заниматься этим вопросом. А так я не мог даже подумать о том, что как президент Союза волейбола я не могу лететь в Беларусь», - резюмировал Певкур.

В Минске проходит квалификация чемпионата Европы среди команд группы А, в которую входят женские сборные Беларуси, Эстонии и Швейцарии.

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