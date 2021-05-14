Сплошное кино 6 14.05.2021, 11:25

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На большее «Роскосмос» не способен.

Не имея шансов удивить мир успехами в космосе, «Роскосмос» в содружестве с Первым каналом, решил поразить россиян съемками кино на МКС, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Сегодня отобрали для полета актрису Пересильд и режиссера Шипенко. Кино под рабочим названием «Вызов» по задумке - часть проекта из документальных фильмов, пропагандирующих «Роскосмос». Так что основной источник денег понятен – бюджет, налоги граждан.

Любое «космическое кино» десятилетиями снимается в павильонах. Есть такие спецэффекты, что натурные съемки в космосе с ними вряд ли сравнятся. Достаточно вспомнить фильм Кубрика «2001. Космическая одиссея», снятый в 1968-м. Или фильм 2013-го года – «Гравитация».

Да и что за новость – увидеть кадры с МКС? То ли с дело с Марса!

Впрочем, похоже, что «Роскосмосу» только и осталось, что снимать кино, заниматься пропагандой. На большее не способен.

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