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В Румынии выставят на аукцион самолет диктатора Чаушеску

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  • 14.05.2021, 11:46
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В Румынии выставят на аукцион самолет диктатора Чаушеску

Цена стартует от €25 тысяч.

Личный самолет румынского коммунистического диктатора Николае Чаушеску ROMBAC 1-11 продадут на аукционе. Об этом сообщило Mediafax.

Аукцион назначен на 27 мая, стартовая цена лота составит €25 тыс.

Также на аукционе хотят продать еще один самолет, которым пользовался бывший президент страны Ион Илиеску, которого обвинили в преступлениях против человечности по делу о декабрьской революции 1989 года.

Оба самолета стоят в международном аэропорту имени Анри Коанды, написало агентство.

Самолет Чаушеску построили в 1982 году, он входит в перечень национального достояния Румынии. Тогда же состоялся первый рейс из международного аэропорта Бэняса. Чаушеску использовал самолет с 1986-го по 1989 год.

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