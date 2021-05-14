Оказался не в том месте: водителя втянули в конфликт на МКАД 3 14.05.2021, 11:46

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Видео с регистратора.

В разборках на дороге нет ничего хорошего. Они создают нервозность и чреваты последствиями, к тому же на маховик может намотать и тех, кто вообще к ситуации никак не причастен, а лишь оказался не в том месте не в то время.

Пользователь форума onliner.by с ником Camion рассказал, что на МКАД его подрезал водитель Mercedes. Пришлось резко тормозить на мокрой от дождя дороге: справа авто, слева авто, скорость, — в общем, нервозно. Что же читатель такого сделал водителю Mercedes? Ровным счетом ничего.

— Все просто: захотел один с другим поговорить на МКАД. «Мерс» решил бусу пару ласковых рассказать. Только не пойму: я-то тут при чем? — задается вопросом автор видео.

Водитель затормозил, чтобы разобраться в ситуации.

— Я так понял, что оказался не в том месте и не в то время: мне надо было на съезд, на Партизанский за развязкой, поэтому ну никак это чудо не ожидал увидеть перед собой, — рассказал Camion корреспонденту. — Возможно, что-то было между этими водителями: они остановились, я остановился чуть впереди. Они покричали друг на друга в форточки, и «учитель» уехал дальше.

Позднее читатель стал пересматривать видео с регистратора и понял причину конфликта.

— Бус ехал в первом ряду, перестроился для опережения тихохода во второй и очень близко оказался перед Mercedes, — рассказал он.

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