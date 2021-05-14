Мезальянс с террористами: как Кремль себе в ногу выстрелил 3 14.05.2021, 11:54

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Дело идет к отключению России от SWIFT.

Российская партия жуликов и воров, скрывающаяся под брендом «Единая Россия», чей реальный рейтинг столь же смехотворен, как и у ее бонзы Владимира Путина, под выборы в Госдуму решила усилиться.

Усиление, правда, сомнительного качества. Ну, то есть определенные электоральные гешефты на просторах Федерации оно может подарить главной путинской политической силе, но вот за ее пределами усиление это с большой долей вероятности выльется в значительный и масштабный прессинг со стороны цивилизованного мира в лице Соединенных Штатов и Европейского союза, пишет обозреватель Владислав Гирман для сайта Newssky.

Почему? Да по той простой причине, что «Единая Россия» в нижнюю палату российского парламента решила протащить откровенных фриков. Даже больше — террористов и убийц.

Так, 10 мая один из лидеров ЕР, а в придачу замглавы верхней палаты — Совета Федерации — Андрей Турчак посетил оккупированный Донецк (понятное дело, что незаконно), где поставил свою закорючку под одним документом с далеко идущими последствиями. Вместе с ним его подписал небезызвестный Александр Бородай — генерал-майор ФСБ, бывший «премьер днр» и глава «союза добровольцев Донбасса» (СДД).

Что за документ? Это соглашение, позволяющее представителям СДД, то есть членам структуры, объединяющей террористов, которые убивали мирных граждан и украинских военных на Донбассе, участвовать в парламентских выборах этой осенью. Боевики пойдут в Госдуму от «Единой России». Своих кандидатов выкормыши Бородая должны презентовать уже до конца этой недели.

Понятное дело, что имена уже давно выбраны, программы подготовлены, физиономии отфотошоплены для билбордов, ведь эту операцию Кремль начал реализовывать еще в 2019 году, когда Путин визировал указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства. И это вторая часть Марлезонского балета. Вместе с включением террористов в списки «Единой России», и гарантированным им попаданием в Госдуму, Москва дала отмашку запускать на избирательные участки жителей ОРДЛО с российскими паспортами.

Точное их количество неизвестно. Оккупанты называют то 600, то 500 тысяч человек. Но планируют до конца года, а скорее до осени, увеличить эту цифру до 1 млн. Это значит, что, во-первых, у Кремля и его партийных болванчиков появится бустер в один миллион голосов, который можно использовать по своему усмотрению, а именно для массовых фальсификаций. Во-вторых, путинский режим наложил свою лапу на украинцев, живущих под его оккупацией на Донбассе.

Захватить окончательно ОРДЛО как Крым он не захватил, потому как попросту не сможет впихнуть эти территории в глотку потерявшего интерес к «Крымнашу» плебса. Однако прощупал ситуацию эскалацией на Донбассе и стягиванием войск к украинской границе, а также к админгранице в Крыму.

В итоге Россия нарвалась на жесткую и консолидированную реакцию США и Европы. Путину и присным стало ясно, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к серьезному усилению санкционного давления, которое потенциально может отправить РФ в каменный век. Да еще и чешский кейс повысил градус напряжения в отношениях между Западом и Россией.

В общем Москва дала заднюю, что предельно четко показало послание Путину к Федеральному Собранию. Оно вышло откровенно постным, а сам лидер выглядел никаким не лидером, а генсеком КПСС, наводящим на аудиторию тоску своим бубнежом о социальных и экономических программах.

Вариант с аннексией ОРДЛО, озвученный марионеткой Денисом Пушилиным отложен на верхнюю полку. Вместо него оккупанты с другой полки выудили иную методичку — о захвате населения ОРДЛО. И это проблема, ведь проголосовав на выборах в Госдуму, украинцы с российскими паспортами станут полноценными гражданами РФ. Пусть и незаконно. Но в глазах Кремля так оно и будет.

Соответственно под украинскую государственность закладывается очередная, еще более мощная мина. Кремль сохранил для себя возможность в будущем в кратчайшие сроки и под лозунгом «защитим русских Донбасса» провести-таки окончательную оккупацию украинских восточных территорий. Все эти телодвижения российской гибридной госмашины не должны остаться без ответа. Благо, заключением мезальянса с убийцами из СДД Москва дает отличный повод Западу относиться к российским органам власти с куда меньшим пиететом.

Если, а точнее когда, в Госдуму зайдут вчерашние террористы, структура власти в России будет окончательно демонтирована. Она и так существовала лишь формально, будучи банальной спайкой криминальных элементов, чекистов и террористов. Но с осени в российском парламенте соберутся вместе и организаторы вторжения в Украину, и исполнители ее воли.

Парламент станет невероятно токсичным. С его представителями смогут общаться лишь такие же токсичные европейские маргиналы. В совокупности с фактической аннексией населения украинских территорий Россия окончательно превратится в террористическое государство вроде ИГИЛ.

И так же Европе и США к ней и следует относиться. Тем более, что американский президент Джо Байден уже задал тренд, назвав Путина «убийцей». Теперь убийцами станет и законодательный орган РФ. Будут сняты последние препятствия на пути, собственно, включения России в список государств-спонсоров терроризма со всеми вытекающими последствиями: новыми санкциями, полной блокировкой активов, разрывом соглашений, отключением от платежной системы SWIFT.

Последний вариант относительно недавно, в конце апреля, поддержала крупнейшая парламентская группа Европарламента — Европейская народная партия (ЕРР). И, похоже, в Кремле к такому сценарию развития событий также готовились. Поскольку еще 14 апреля замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил о том, что Россия будет искать альтернативы SWIFT, в том числе посредством разработки собственных систем.

Скорее всего, эти системы ждет судьба «Чебурашки». И, следовательно, Россию ожидает финансовый коллапс и потеря выгодных нефтегазовых контрактов. Экономика, вполне возможно, начнет схлопываться.

Вероятность того, что Европа не оставит без ответа кремлевскую аферу с СДД и российскими паспортами, очень высока. По данным Bloomberg, Евросоюз уже подготовил документ, в котором перечислены конкретные меры поддержки Украины.

Среди них: больше помощи в борьбе с гибридными угрозами, в том числе с киберугрозами и дезинформацией; помощь в вакцинации, усиление энергобезопасности и снижение зависимости от РФ; масштабное непризнание российских паспортов у крымчан и жителей ОРДЛО; включение Украины в ряд европейских программ в сфере безопасности.

И, конечно же, Брюссель рассматривает введение новых, более жестких санкций, в отношении России. Очевидно, что к Евросоюзу подключатся и Соединенные Штаты, и Великобритания. А это значит, что 10 мая Кремль на самом деле подписал себе едва ли не смертный приговор.

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