«Стены рухнут!»: Колодищи поддержали Евгения Афнагеля 1 14.05.2021, 12:06

Фотофакт.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», в Колодищах прошла акция солидарности с политзаключенными.

«Идут суды над нашими соседями и друзьями: Евгением Афанагелем и Александром Раентовым. Полигон-Колодищи знает — стены тюрьмы рухнут!» — заявили участники акции.

Напомним, в суде Могилевской области началось рассмотрение уголовного дела Павла Северинца, активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, блогера Дмитрия Козлова («Серый кот») и администратора телеграм-каналов Ирины Счастной.

Власти настолько боятся активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца, что сделали судилище закрытым. Нет никаких доказательств какой-либо их вины. Уголовное дело просто высосано из пальца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.