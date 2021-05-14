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«Стены рухнут!»: Колодищи поддержали Евгения Афнагеля

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  • 14.05.2021, 12:06
«Стены рухнут!»: Колодищи поддержали Евгения Афнагеля

Фотофакт.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», в Колодищах прошла акция солидарности с политзаключенными.

«Идут суды над нашими соседями и друзьями: Евгением Афанагелем и Александром Раентовым. Полигон-Колодищи знает — стены тюрьмы рухнут!» — заявили участники акции.

Напомним, в суде Могилевской области началось рассмотрение уголовного дела Павла Северинца, активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, блогера Дмитрия Козлова («Серый кот») и администратора телеграм-каналов Ирины Счастной.

Власти настолько боятся активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца, что сделали судилище закрытым. Нет никаких доказательств какой-либо их вины. Уголовное дело просто высосано из пальца.

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