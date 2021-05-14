Долги больше имущества: пять предприятий-призраков в Гомельской области 6 14.05.2021, 12:08

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На них суммарно работает почти 13 тысяч работников.

В общепринятой практике в отношении предприятий, имущества которых не хватает для погашения всех обязательств, принято начинать процедуру банкротства. В Беларуси такая система тоже работает. Однако не во всех случаях. «Флагшток» представляет пятерку предприятий Гомельской области, в отношении которых уже можно запускать процедуру банкротства, но это по разным причинам не происходит.

На этих пяти предприятиях суммарно работает почти 13 тысяч работников, которые исправно зарплату. Руководство предприятий ведет себя так, как будто ничего особенного не происходит. Между тем согласно бухгалтерским данным, долги, которые накопились за этими предприятиями, уже значительно больше, чем стоимость всего их имущества. Кто же эти пять предприятий-призраков?

5. Калинковичский мясокомбинат

Фото wikimapia.org

Пример Калинковичского мясокомбината является во многом уникальным. Впервые сумма обязательств предприятия превысила стоимость его имущества еще пять лет назад. Обрушение курса белорусского рубля, произошедшее в 2015 году, привело к удорожанию валютных обязательств предприятия. В результате стоимость чистых активов по итогам 2015 года составила минус 62 млрд BYR. С тех пор на протяжении пяти лет сумма обязательств предприятия неизменно больше стоимости имущества.

В пользу Калинковичского мясокомбината можно сказать, что последние пять лет предприятие работает прибыльно, что позволило к концу 2020 года сократить разрыв между стоимостью обязательств и активов до 576 тыс BYN.

4. АФПК Жлобинский мясокомбинат

Фото belarusinfo.by

История Жлобинского мясокомбината во многом похожа на историю коллег из Калинковичей. Финансовые сложности предприятия начались еще в 2014 году и многократно усилились в результате финансового кризиса 2015 года. Однако если в Калинковичах с тех пор удается зарабатывать прибыль, за счет которой постепенно покрывать обязательства, то в Жлобине продолжают постоянно терпеть убытки. В результате к концу 2020 года размер чистых активов предприятия снизился до минус 10,6 млн BYN.

3. Совхоз-комбинат «Сож»

Фото TUT.BY

Проблемы ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» образовались в одночасье. В феврале 2018 года на предприятии начали массово забивать свиней. По официальной версии руководства, это было вызвано необходимостью модернизации предприятия. За 2018 год объем продаж предприятия сократился почти в три раза, а сумма убытка оказалась почти в 5 раз больше выручки.

Прошло уже три года, но предприятие до сих пор не начало наращивать объемы продаж. Выручка за 2020 год составила лишь 7,4 млн BYN. Это почти в 5 раз меньше, чем в 2017 году.

За это время накопленная сумма обязательств предприятия уже на 38 млн BYN превысила стоимость его имущества.

2. ГЗЛиН

Финансовые проблемы Гомельского завода литья и нормалей также тянутся со злополучного 2015 года. В тот год убыток до налогообложения предприятия составил 56,3 млн BYN. После этого был провальный 2018 год, когда ГЗЛиН получил 52,6 млн. BYN убытка.

Но окончательно ситуацию подкосил 2020 год. За прошлый год предприятие получило 251,9 млн BYN убытка до налогообложения при объеме выручки всего в 130 млн BYN. Столь оглушительный финансовый результат окончательно подкосил и без того шаткое финансовое состояние предприятия. Сумма чистых активов на конец года составила минус 234,2 млн BYN. Для предприятия это выглядит как приговор, поскольку это неподъемная сумма для предприятия с таким объемом выручки.

1. Гомсельмаш

Финансовое состояние хуже, чем у ГЗЛиНа, только лишь у его материнской компании – ОАО «Гомсельмаш». За прошлый год «Гомсельмаш» побил все антирекорды. Убыток до налогообложения в 405,3 млн BYN, привел к тотальному вымыванию активов предприятия. В результате стоимость долговых обязательств превысила стоимость имущества предприятия на 339,9 млн BYN.

Однако судя по риторике руководства «Гомсельмаша» оно сегодня не сильно озабочено плачевным финансовым положением. Скорее всего, гомельский гигант сельскохозяйственной машиностроения не будет запускать процедуру банкротства. Как мы видели на примере мясокомбинатов Гомельской области, в таких финансовых условиях в Беларуси можно пребывать долгие годы.

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